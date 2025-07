Xi Jinping diz que interdependência não é um risco ou ameaça a interesses da União Europeia

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quinta-feira (24) que a interdependência nas relações com a União Europeia (UE) não é um risco ao considerar a "história e a realidade" das relações bilaterais, em discurso durante encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e presidente do Conselho Europeu, António Costa. "E interesses convergentes não são uma ameaça", acrescentou o líder chinês.

Xi Jinping argumentou que ampliar a competitividade não deve depender da construção de barreiras, afastamento ou danos a cadeias de oferta. "Isso só resultará em auto-isolamento", afirmou.

O presidente chinês defendeu que "reduzir a dependência" não deve levar à redução da cooperação China-UE e que é possível alcançar um equilíbrio dinâmico por meio do desenvolvimento, abertura e gerenciamento apropriado das diferenças de uma maneira "mutuamente benéfica e complementar", sem prejudicar a cooperação bilateral.

"O desenvolvimento de alta qualidade da China e a abertura vão oferecer novas oportunidade e potenciais para a cooperação sino-europeia", afirmou Xi, pedindo que ambos os lados impulsionem investimentos e fortaleçam parceria verde e digital. "Esperamos que a UE possa continuar aberta no comércio e mercado de investimentos, evitando ferramentas restritivas e promovendo um ambiente de negócios saudável para empresas chinesas investirem e operarem".