Vendas de novas moradias nos EUA ficam abaixo das expectativas em junho, enquanto oferta aumenta

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas moradias unifamiliares nos Estados Unidos aumentaram menos do que o esperado em junho em meio a taxas hipotecárias mais altas, elevando os estoques a níveis vistos pela última vez no final de 2007, o que pode limitar a construção de residências.

As vendas de novas moradias aumentaram 0,6% no mês passado, para uma taxa anualizada ajustada sazonalmente de 627.000 unidades, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira. O ritmo de vendas para maio não foi revisado, ficando em uma taxa de 623.000 unidades.

Economistas consultados pela Reuters previram que as vendas de casas novas, que representam mais de 10% das vendas nos EUA, aumentariam para uma taxa de 650.000 unidades. As vendas de casas novas, que são contabilizadas na assinatura de um contrato, são voláteis na comparação mensal e estão sujeitas a grandes revisões.

Na comparação com o ano anterior, as vendas caíram 6,6% em junho. A taxa média da popular hipoteca de taxa fixa de 30 anos tem oscilado um pouco abaixo de 7% este ano, depois que o Federal Reserve pausou seus cortes na taxa de juros em meio a preocupações de que a política comercial protecionista do presidente Donald Trump possa estimular a inflação.

O Fed deve mantenha sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50% na conclusão de sua reunião de política monetária na próxima semana.

Dados do governo na semana passada mostraram que a construção de casas unifamiliares caiu para uma mínima de 11 meses em junho, enquanto as licenças para construções futuras recuaram para o menor patamar em mais de dois anos.

O estoque de casas não vendidas no mercado aumentou de 505.000 em maio para 511.000 unidades em junho, o nível mais alto desde outubro de 2007. No ritmo de vendas de junho, seriam necessários 9,8 meses para liberar a oferta de novas casas no mercado, acima dos 9,7 meses em maio. O excesso de estoque está pesando sobre os preços das casas novas.

