Venda de aço plano por distribuidores no Brasil recua em junho, diz Inda

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas de aços planos por distribuidores do Brasil somaram 313,8 mil toneladas em junho, queda de 4,6% em relação a maio, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Inda, contrariando expectativa de alta de 4% divulgada anteriormente pela entidade que representa o setor no país.

Na comparação anual, houve declínio de 7,3%, fazendo com que as vendas no acumulado do primeiro semestre somassem 1,93 milhão de toneladas, ficando no zero a zero ante os mesmos seis meses de 2024.

"Nós continuamos achando que podemos chegar a 1,5% (de crescimento no ano), mas esse número do primeiro semestre faz com que a gente se preocupe um pouco com essa nossa previsão", afirmou o presidente-executivo do Inda, Carlos Jorge Loureiro, em coletiva de imprensa.

Ele atribuiu boa parte do resultado à disputa de preços com produtos importados. "Você eventualmente briga um pouco, em algum caso, mas tem uma hora que você não tem condição de acompanhar os preços, por isso que a nossa venda caiu", afirmou.

No mês passado, as importações totalizaram 371,3 mil toneladas, queda de 11,2% em relação a maio, mas aumento de 75,8% em comparação com junho de 2024. Dos produtos acabados a China representou 55,1% das importações totais. Na sequência, aparece a Coreia do Sul, com 31,7%, e Egito, com 5,2%.

Loureiro também citou as taxas de juros elevadas e que estão aparecendo algumas dificuldades de crédito.

"A gente está tendo que ter muito cuidado com alguns pedidos para clientes que você não conhece muito bem, porque já está havendo problema de crédito... também é uma das coisas que estão segurando um pouco a nossa venda."

Para julho, a expectativa da entidade é que as vendas cresçam 5% ante junho, para 329,5 mil toneladas. Tal melhora, de acordo com o presidente do Inda, deve decorrer de uma acomodação no mercado, enquanto, do ponto de vista macroeconômico o cenário é de "mais dificuldade".

Ainda de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Inda, o setor terminou junho com estoques de 1,068 milhão de toneladas, declínio de 0,3% na base mensal e um crescimento de 14,9% sobre um ano antes. Esse volume equivale a 3,4 meses de comercialização, nível considerado elevado pela entidade.

