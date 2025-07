Vale mantém 100% de aderência às práticas do Código Brasileiro de Governança Corporativa

A Vale manteve o índice de 100% de aderência às práticas recomendadas pelo Código Brasileiro de Governança Corporativa (CBGC). "O Informe 2025 da Vale evidencia o compromisso da Companhia com a adoção das melhores práticas em governança corporativa", disse o presidente do Conselho de Administração da companhia, Daniel Stieler.

As companhias de capital aberto têm, em média, 67% de aderência, enquanto as empresas listadas no Novo Mercado alcançam 79%.

Entre as práticas adotadas pela Vale, destacam-se as regras para o Conselho de Administração: 61% de conselheiros independentes, limite de cinco mandatos consecutivos ou dez anos de atuação, restrição a quatro assentos simultâneos em conselhos de administração e/ou fiscal de companhias abertas ou fechadas, e vedação ao presidente do colegiado de acumular função executiva em outra empresa.