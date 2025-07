UE diz que acordo comercial com os EUA está próximo, mas prepara contra-tarifas

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia disse nesta quinta-feira que uma solução comercial negociada com os Estados Unidos está ao alcance, enquanto os membros da União Europeia votaram para aprovar contra-tarifas sobre 93 bilhões de euros de produtos norte-americanos, caso as negociações fracassem.

O Executivo do bloco tem dito repetidamente que seu foco principal é chegar a um acordo para evitar as tarifas de 30% dos EUA que o presidente Donald Trump disse que aplicará em 1º de agosto.

"Nosso foco é encontrar um resultado negociado com os EUA... acreditamos que esse resultado está ao nosso alcance", disse um porta-voz da UE em resposta às perguntas de repórteres.

A Comissão havia dito na quarta-feira que prosseguiria paralelamente com os planos para possíveis contramedidas, fundindo dois pacotes de tarifas propostas de 21 bilhões de euros e 72 bilhões de euros em uma única lista e submetendo-a à aprovação dos membros da UE.

Diplomatas da UE disseram que aprovaram as medidas por esmagadora maioria nesta quinta-feira, o que a Comissão confirmou posteriormente.

O primeiro pacote de contramedidas entraria em vigor em 7 de agosto, com as tarifas sobre soja e amêndoas adiadas até 1º de dezembro, informou uma autoridade da UE. O segundo pacote entraria em vigor em duas etapas, em 7 de setembro e 7 de fevereiro.

Até o momento, a UE tem se abstido de impor quaisquer contramedidas, apesar dos anúncios de tarifas feitos por Trump, sendo que as mais severas foram adiadas. Os membros da UE autorizaram o primeiro pacote de contramedidas em abril, mas elas foram suspensas para dar tempo às negociações.

FECHAMENTO DE ACORDO

A UE e os EUA agora parecem estar a caminho de um possível acordo comercial, segundo diplomatas da UE, o que resultaria em uma tarifa ampla de 15% sobre os produtos da UE importados para os EUA, espelhando um acordo que Washington firmou com o Japão. Trump ainda precisaria tomar uma decisão final.

A Casa Branca disse que as discussões sobre um acordo devem ser consideradas "especulação".

Não está claro o que a UE ofereceria aos EUA para garantir um acordo. Um diplomata da UE disse que o bloco não está buscando uma promessa de investimento, como o Japão concordou.

Outro disse que a UE poderia reduzir algumas de suas próprias tarifas. Seu imposto de importação atual para carros é de 10%.

De acordo com as linhas gerais do possível acordo, a taxa de 15% poderia ser aplicada a setores que incluem carros e produtos farmacêuticos.

Também poderia haver isenções para setores como aeronaves, madeira serrada, bem como alguns medicamentos e produtos agrícolas, que não sofreriam tarifas, segundo diplomatas.

Entretanto, Washington não parece disposto a reduzir sua tarifa de 50% sobre o aço.