Rússia e Ucrânia se atacam após nova tentativa de negociação

Ucrânia e Rússia lançaram ataques aéreos ao longo da costa do Mar Negro uma da outra na madrugada de hoje, horas depois que breves conversas diretas entre elas não conseguiram fazer nenhum progresso nas medidas para acabar com quase três anos e meio de guerra.

As forças russas realizaram o mais recente de uma série de ataques em massa com drones no porto ucraniano de Odessa, no Mar Negro, ferindo pelo menos quatro pessoas e causando vários incêndios, além de danos ao centro histórico, um patrimônio mundial da Unesco.

O famoso mercado Pryvoz em Odessa estava entre os locais atingidos, disse o governador regional Oleh Kiper. "Não se trata apenas de um local de comércio, é o coração vivo de Odessa", acrescentou.

Na manhã de hoje, alguns moradores estavam limpando os vidros quebrados nas ruas próximas.

"E daí se os (drones) estiverem voando? Nós os abateremos; eles não nos quebrarão", disse à Reuters Yevhen, um estudante de 20 anos que estava entre os que ajudavam na limpeza.

Autoridades de emergência da região russa de Krasnodar, no Mar Negro, disseram que os destroços de um drone que caiu atingiram e mataram uma mulher no distrito de Adler, perto da cidade turística de Sochi. Uma segunda mulher estava sendo tratada no hospital com ferimentos graves, disseram no aplicativo de mensagens Telegram.

O chefe administrativo do distrito de Sirius, ao sul de Sochi, afirmou que um drone atingiu uma base de petróleo, sem dar mais detalhes. A autoridade de aviação da Rússia disse que as operações foram suspensas no aeroporto de Sochi por cerca de quatro horas.

A Rússia também atacou a região central de Cherkasy durante a noite, ferindo sete pessoas, incluindo uma criança de nove anos, e danificando mais de uma dúzia de prédios de apartamentos residenciais.

Os negociadores discutiram outras trocas de prisioneiros em uma breve sessão de conversações de paz na cidade turca de Istambul, mas permaneceram distantes dos termos do cessar-fogo e de uma possível reunião de seus líderes.

"Ontem, em uma reunião em Istambul, o lado russo recebeu novamente uma proposta para cessar-fogo imediata e completamente. Em resposta, os drones russos estão atacando prédios residenciais", escreveu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, no Telegram.

Ele disse que a Rússia havia lançado 103 drones e quatro mísseis durante o ataque noturno, que, segundo o vice-primeiro-ministro Oleskiy Kuleba, atingiu a infraestrutura civil, incluindo portos marítimos, centros de transporte e áreas residenciais.

Nas últimas semanas, as forças russas intensificaram os ataques de drones em cidades distantes da linha de frente de 1.000 km no leste e no sul da Ucrânia.

As Forças Armadas ucranianas têm atacado locais militares e de energia na Rússia em resposta aos ataques russos combinados que destruíram vilas e cidades e devastaram sua infraestrutura de energia.