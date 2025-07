Passageiro morre em voo da Turkish Airlines para os EUA e corpo desaparece

Um passageiro da Turkish Airlines morreu durante um voo para os EUA. Agora, ninguém sabe o paradeiro do corpo.

O que aconteceu

Voo saiu de Istambul, na Turquia, em 13 de julho, rumo à Califórnia, nos EUA. No trajeto, um homem "sofreu uma grave emergência médica", informou o blog de aviação Aviation A2Z, sem detalhar o que aconteceu.

Tripulação iniciou desvio de trajeto, para fazer um pouso de emergência na Islândia. Contudo, o comandante decidiu seguir viagem para os EUA após a morte do passageiro ser confirmada.

Pouso foi realizado no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago. Um dos aeroportos mais movimentos do mundo, o local foi escolhido por ser considerado habilitado para lidar com situações de emergência e possuir "instalações médicas adequadas", ressaltou o blog.

Na chegada a Chicago, corpo foi retirado do avião. Conforme o New York Post, a partir desse momento, a responsabilidade seria do Instituto Médico Legal da região. O órgão, porém, disse não ter registro do recebimento dos restos mortais, nem sequer sabia que um incidente do tipo tenha ocorrido na data.

Gerente da companhia aérea em Chicago informou que corpo seguiu em outro voo para São Francisco. No entanto, ele não forneceu detalhes sobre a logística, nem deu a localização dos restos mortais. A Turkish Airlines ainda não se pronunciou oficialmente.

Emergências médicas ocorrem em um em cada 600 voos nos EUA. Segundo dados do CDC (departamento de saúde pública dos EUA), cerca de três em cada 1.000 incidentes são fatais.