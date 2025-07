Turista da África do Sul é morta no PR um dia após desembarcar no Brasil

A turista sul-africana Anne Leigh McKenzie, 27, achada morta dentro de um apartamento em Curitiba (PR), foi assassinada pelo próprio companheiro, que é norte-americano, um dia depois de desembarcar no Brasil.

O que aconteceu

Anne foi assassinada a tiros por Ian Alexander Bruder Hay, 30, no último sábado. Depois de matar a companheira, Ian, que é natural dos Estados Unidos, tirou a própria vida. As informações são da delegada Magda Hofstaetter.

Vítima havia desembarcado no Brasil na sexta-feira. Na sequência, ela foi encontrar o companheiro com quem se relacionava desde o ano passado. Ainda de acordo com a polícia, Ian morava no Brasil desde dezembro de 2024.

Assassinato foi descoberto após uma criança, que mora no apartamento de baixo, observar sangue escorrendo pela parede do quarto. A família da criança acionou a Polícia Militar e os corpos de Anne e Ian foram encontrados.

Mãe de Anne relatou à polícia paranaense que a jovem conheceu Ian no ano passado, durante uma viagem aos EUA. Eles engataram um relacionamento, parte dele à distância, e a mãe dela também informou que só manteve contato com Ian por videochamada.

Motivação para o crime ainda é desconhecida. A investigação apreendeu os celulares dos dois para tentar encontrar pistas que ajudem a elucidar o caso.

Polícia também tenta descobrir como Ian teve acesso à arma de fogo usada no crime. No apartamento, os investigadores apreenderam uma pistola 9mm importada, sem numeração, além de muita munição e um carregador com capacidade de efetuar 50 disparos. Também foram localizados drogas, seringas, aparelhos eletrônicos e joias, entre outros objetos.

Caso segue sob investigação da Polícia Civil do Paraná. Não foi informado se os corpos serão sepultados no Brasil ou levados para os países de origem de Anne e Ian.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.