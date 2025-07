Trump sobe tarifa mínima para 15% e fala em teto de 50%

Donald Trump disse ontem que o percentual mínimo das tarifas dos EUA a partir de 1º de agosto será de 15%, e não mais de 10%, como anunciado anteriormente.

Ele também afirmou que alguns países pagarão 50%, alíquota que até agora só foi anunciada para o Brasil.

"Teremos uma tarifa direta e simples, entre 15% e 50%", disse Trump durante um evento em Washington. "Algumas serão de 50% porque não temos nos dado muito bem com esses países."

A declaração foi feita um dia após o anúncio de um acordo dos EUA com o Japão que prevê uma tarifa básica de 15%, abaixo da tarifa anterior de 24%.

Segundo negociadores brasileiros, porém, os canais de negociação formais entre os dois governos seguem fechados e só devem ser abertos, pelo lado americano, com autorização de Donald Trump.

DEU NO WALL STREET JOURNAL

Departamento de Justiça avisou Trump que seu nome estava nos arquivos de Epstein

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, disse a Donald Trump em maio que o nome do presidente surgiu várias vezes nos arquivos do processo contra Jeffrey Epstein analisados pelo Departamento de Justiça, segundo reportagem do Wall Street Journal (WSJ).

Outras figuras de destaque também aparecem nos documentos, mas seus nomes não foram revelados. O jornal nota que "ser mencionado nos registros não é sinal de ter cometido irregularidades".

Por que importa: O governo Trump enfrenta uma revolta de apoiadores ligados ao movimento Make America Great Again , que cobram a promessa feita por Trump durante a campanha de divulgar uma suposta lista de clientes de Epstein, que morreu na cadeia enquanto respondia a um processo por tráfico sexual de menores.

feito a mão e uma frase com referência a segredos maravilhosos. Ontem, um juiz proibiu a divulgação dos depoimentos que levaram à instauração do processo criminal contra Jeffery. A medida havia sido pedida pelo governo Trump, como uma forma de aplacar a revolta de seus apoiadores.

Confrontos deixam mais de dez mortos na fronteira entre a Tailândia e o Camboja

Confrontos na fronteira entre a Tailândia e o Camboja deixaram pelo menos 12 pessoas mortas - incluindo 11 civis, entre eles uma criança de 8 anos e um adolescente de 15, segundo o governo tailandês. O Camboja não informou se houve vítimas do seu lado. Os dois países acusam mutuamente as forças locais de ter desencadeado os ataques na região que é uma das mais tensas do Leste Asiático e objeto de disputa desde o fim da ocupação francesa após a Segunda Guerra.

Brasil anuncia adesão a processo da África do Sul contra Israel por genocídio

O Itamaraty anunciou ontem oficialmente que o Brasil está na fase final dos trâmites para a adesão ao processo em que a África do Sul acusa Israel de genocídio na Faixa de Gaza perante a Corte Internacional de Justiça. "O Brasil considera que já não há espaço para ambiguidade moral nem omissão política. A impunidade mina a legalidade internacional e compromete a credibilidade do sistema multilateral." Israel chama as acusações de 'absurdas' e alega que não busca eliminar um povo, e sim proteger a sua população.

Uma grande parte da população de Gaza está passando fome. Eu não sei como isso poderia ser chamado, senão fome em massa. E é algo provocado pelo homem, isso está muito claro. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde

UMA IMAGEM

Espanha derrota Alemanha e fará a final da Euro feminina contra a Inglaterra

A seleção feminina da Espanha derrotou ontem a Alemanha por um a zero na prorrogação, com gol de Aitana Bonmatí. Com o resultado, a equipe disputará a final da Euro 2025 no domingo contra a Inglaterra, que venceu a Itália anteontem por 2 a 1. A partida repetirá o confronto da final da última Copa do Mundo, disputada na Austrália em 2023 e vencida pelas espanholas por um a zero. A Espanha chegará à decisão como favorita, embora a Inglaterra tenha sido a última seleção a derrotar as espanholas, por uma zero, em fevereiro.

Avião com 49 pessoas a bordo cai no leste da Rússia

Um avião com 49 pessoas a bordo caiu hoje na região de Amur, no leste da Rússia. Entre os 43 passageiros, havia cinco crianças. Segundo as equipes de resgate, não há sinais de sobreviventes. O Antonov AN-24, fabricado na década de 1970, desapareceu do radar quando sobrevoava uma área de floresta pouco antes do pouso na cidade de Tinda, onde há uma importante ligação ferroviária para a China. Imagens mostram fumaça subindo do local da queda. O voo era operado pela Angara, uma empresa privada da Sibéria.

