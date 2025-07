Trump não recuou de tarifaço de 50% ao Brasil; post usa vídeo de abril

É falso que Donald Trump recuou em sua decisão de impor um tarifaço de 50% aos produtos importados do Brasil, como afirmam publicações que circulam pelas redes sociais.

As postagens desinformativas se baseiam em um comentário do jornalista William Waack e que foi tirado de seu contexto original. O vídeo original foi ao ar em abril e se referia à redução de tarifas inicialmente anunciadas por Trump a diversos países, sem qualquer relação com o tarifaço atual.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo no qual William Waack faz o seguinte comentário: "Donald Trump piscou. Recuou do tarifaço depois de uma inédita destruição de valor nos mercados do mundo inteiro. Destruição causada por ele. Os índices nos mercados reverteram a direção. Começaram imediatamente a subir com o recuo de Trump, mas o estrago está feito".

"TRUMP ARREGOU. Como fica bolsonaro o lacaio e vassalo do trump? Fala tu", diz a mensagem que acompanha a publicação. Há ainda um destaque para a data "20/07/25", dando a entender que a análise de Waack se referia ao tarifaço imposto ao Brasil. Duas fotos de Jair Bolsonaro cercado por repórteres completam a postagem.

Por que é falso

Fala de Waack foi em abril, sem relação com tarifaço recente. Com o auxílio de uma busca reversa, foi possível chegar ao conteúdo original, publicado em 10 de abril. Em sua fala, o jornalista da CNN Brasil comenta o recuo de Trump em relação às taxas inicialmente propostas a diversos países naquela época. Waack avalia que a decisão foi um reflexo dos prejuízos à economia dos EUA e significou uma derrota política para o republicano (aqui e abaixo). Portanto, a análise não foi feita em julho e nem tem qualquer ligação com o tarifaço de 50% ao Brasil, como dão a entender as peças desinformativas.

Trump anunciou tarifaço global em abril. No dia 2 daquele mês, o presidente dos EUA divulgou uma série de taxas extras de importação e que afetou muitos países. Inicialmente, o Brasil foi taxado em pelo menos 10%, um dos menores índices (aqui). Uma semana depois, Trump mudou de ideia e reduziu temporariamente as alíquotas de diversas nações, com exceção da China (aqui).

Presidente dos EUA anunciou taxa de 50% ao Brasil em julho. Em carta divulgada no dia 9, Trump confirmou a aplicação de uma alíquota extra de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil. O republicano condicionou a retirada da sanção à extinção do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele ainda citou decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) contra plataformas digitais dos EUA para embasar sua decisão. A medida começará a valer a partir de 1º de agosto (aqui).

Brasil tenta negociar com EUA. Desde o anúncio de Trump, o governo federal estuda maneiras de dialogar com a Casa Branca sobre o tarifaço. Porém, a poucos dias de a medida começar a valer, os canais oficiais de negociação entre os governos dos EUA e do Brasil permanecem fechados. Diante do silêncio americano, membros do Palácio do Planalto consideram cada vez mais difícil a possibilidade de reverter o tarifaço antes de 1º de agosto (aqui).

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news