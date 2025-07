Trump realizará visita ao Fed nesta 5ª-feira em meio à pressão sobre Powell

Por Jeff Mason e Ankur Banerjee e Dan Burns

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um crítico do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, visitará o banco central do país nesta quinta-feira, informou a Casa Branca, uma ação surpreendente que aumenta a tensão entre o governo e a autoridade monetária.

Trump tem criticado Powell repetidamente por não reduzir a taxa de juros dos EUA de forma agressiva, chamando-o de "idiota" na terça-feira e expressando publicamente o desejo de demiti-lo.

O presidente indicou Powell para liderar o banco em seu primeiro mandato, mas desde então tem se arrependido de sua escolha devido a divergências sobre os juros e a economia. Entre os mandatos de Trump, o presidente Joe Biden indicou Powell para um segundo mandato.

Para aumentar a ira de Trump, autoridades da Casa Branca têm acusado o Fed de gerir mal a reforma de dois prédios históricos em Washington, sugerindo supervisão deficiente e possível fraude. O diretor de orçamento da Casa Branca, Russell Vought, estimou o custo excedente em "US$700 milhões e contando".

O vice-chefe de gabinete da Casa Branca James Blair disse nesta semana que autoridades do governo visitarão o Fed nesta quinta-feira, mas não disse que o presidente participaria.

Em um cronograma divulgado para a imprensa na quarta-feira, a Casa Branca disse que Trump visitará o Fed às 17h (horário de Brasília) desta quinta-feira, mas sem informar se o presidente encontrará Powell.

Uma autoridade do Fed não respondeu a um pedido de comentário.

As críticas públicas de Trump a Powell e o flerte com a possibilidade de demiti-lo já haviam perturbado os mercados e ameaçado uma das principais bases do sistema financeiro global - o fato de os bancos centrais serem independentes e livres de interferências políticas.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse na quarta-feira que o governo não está com pressa de nomear um novo chair para substituir Powell, cujo mandato como chefe do banco central termina em maio de 2026. Bessent disse que o governo provavelmente anunciará um sucessor em dezembro ou janeiro.

Normalmente, presidentes dos EUA se abstêm de comentar sobre a política monetária do Fed em deferência à autonomia do banco, mas Trump não tem seguido esse exemplo.

Trump tem dito que gostaria que o Fed cortasse a taxa de juros para até 1% da atual faixa de 4,25% a 4,50% para reduzir os custos de empréstimos do governo. Isso permitiria que o governo financiasse os déficits crescentes previstos em sua legislação de cortes de impostos.

Nenhum dos 19 membros do Fed vê os juros caindo tão baixo quanto Trump gostaria. Suas mais recentes projeções, divulgadas no mês passado, mostraram que a maioria espera que a taxa não caia abaixo da faixa de 3,25% a 3,50% até o fim do próximo ano.

O Fed se reúne na próxima semana e a expectativa é de que mantenha os juros na faixa atual. Operadores esperam que o banco central volte a cortar os juros em setembro.