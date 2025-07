Tesla vê caminho difícil à frente, mas aposta em táxis-robôs para compensar queda nas vendas

Por Chris Kirkham e Akash Sriram e Abhirup Roy

LOS ANGELES (Reuters) - A Tesla e seu presidente-executivo, Elon Musk, estão caminhando em uma corda bamba cada vez mais difícil, à medida que a empresa enfrenta queda nas vendas de veículos elétricos e um negócio de direção autônoma que ainda não decolou.

Na teleconferência de resultados de quarta-feira, Musk disse que a Tesla está "obtendo permissão regulatória para lançar" seus táxis-robôs em vários Estados norte-americanos, incluindo Califórnia, Nevada, Arizona e Flórida.

Ele espera que as operações atinjam "metade da população dos Estados Unidos até o final do ano" e que sejam implementadas em larga escala até o fim do próximo ano.

Até o momento, porém, a empresa está operando apenas uma pequena frota em Austin, Texas, que ainda não está disponível para o público em geral.

E conseguir as aprovações regulatórias, especialmente na Califórnia, provavelmente será ainda mais complicado do que Musk indicou na teleconferência.

"A Tesla não pode se dar ao luxo de dar um passo em falso com o serviço de táxis-robôs", disse Shawn Campbell, consultor da Camelthorn Investments, que possui ações da Tesla. Ele afirmou que "as coisas estão saindo do controle" para o negócio automotivo da Tesla, com quedas nas vendas em "quase todos os mercados".

As vendas da montadora recuaram 13% no primeiro semestre deste ano, com a deterioração de seu principal negócio de veículos elétricos, impactado por um portfólio envelhecido e danos à marca causados pelo ativismo político de Musk.

Sem novos modelos acessíveis previstos até o último trimestre do ano e com a eliminação iminente do subsídio fiscal de US$7.500 para compradores de veículos elétricos nos EUA, Musk reconheceu que a empresa pode ter "alguns trimestres difíceis".

"Os números falam por si só", disse Ross Gerber, investidor da Tesla e presidente-executivo da Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management. "Eles estão ruins para uma empresa em crescimento, que não está crescendo."

As ações da Tesla caíram mais de 8% durante as negociações da manhã nesta quinta-feira. No ano, o papel acumula uma desvalorização de quase 18%. A aposta em táxis-robôs e direção autônoma é considerada crucial para manter a avaliação da empresa no mercado de ações, que gira em torno de US$1 trilhão.

BARREIRAS REGULATÓRIAS

A queda nas vendas de veículos levou investidores a examinarem mais de perto as ambiciosas promessas de Musk em relação aos táxis-robôs. Produtos como o Cybertruck chegaram mais tarde do que o previsto, e Musk tem prometido, todos os anos desde 2016, que os Teslas autônomos estariam disponíveis no mais tardar no ano seguinte.

Muitas das perguntas feitas na teleconferência de resultados de quarta-feira se concentraram em quão rapidamente a Tesla conseguiria expandir os serviços de táxis-robôs, e nos obstáculos regulatórios que ainda precisam ser superados.

Musk disse que espera que o negócio tenha um "impacto material" nos resultados da Tesla até o final do próximo ano.

Em abril, ele havia dito que o impacto se tornaria relevante "por volta da metade do próximo ano", e previu "milhões de Teslas operando de forma autônoma" até a segunda metade de 2026.

(Reportagem de Chris Kirkham em Los Angeles, Akash Sriram em Bengaluru e Abhirup Roy em San Francisco)