Taxas de juros avançam com curva dos EUA antes de arrecadação

Os juros futuros avançam moderadamente na manhã desta quinta-feira, 24, mais em sintonia com os rendimentos dos Treasuries, uma vez que o dólar rondava a estabilidade. Há expectativa com os números de arrecadação federal (10h30) e com o leilão de prefixados do Tesouro (11h). Mas o principal tema segue sendo a espera por um acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos para evitar as tarifas de 50% a partir de 1º de agosto aos produtos brasileiros.

Às 9h30, a taxa de contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,245%, de 14,218% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 13,520%, de 13,471% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2031 subia a 13,770%, de 13,720% no ajuste de quarta-feira, 23.