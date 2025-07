Órgão de diplomacia dos EUA diz que vai tomar 'providências' contra Moraes

Darren Beattie, subsecretário de Estado para a Diplomacia Pública e Assuntos Públicos dos Estados Unidos, disse que Alexandre de Moraes é o "coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro" e que o órgão tomará medidas contra o ministro.

O que aconteceu

Beattie afirmou que os EUA estão tomando "providências" contra o que chamou de perseguição contra o ex-presidente brasileiro. O responsável pela diplomacia norte-americana publicou o relato no X na tarde de hoje.

Perfil da Embaixada dos EUA no Brasil endossou o posicionamento e publicou recado na rede social. Segundo o órgão, o presidente Donald Trump e o secretário Marco Rubio, chefe de Beattie, estão atentos e tomando providências contra o ministro do Supremo Tribunal Federal.

O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão nos EUA. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando as devidas providências

O UOL tenta contato com o Itamaraty. Até o momento, o o órgão não se manifestou sobre a publicação.

Na semana passada Marco Rubio já havia dito que retaliaria estrangeiros que "promovem censura nos Estados Unidos". A publicação, também feita no X, serviu de base para a ponderação de hoje do subsecretário.

Até o momento não ficou claro do que se tratam as "providências" a serem tomadas pelo governo Trump. No entanto, as publicações acontecem em um contexto complexo de conflito econômico entre os dois países. Trump prometeu taxar em 50% todos os produtos brasileiros exportados aos EUA a partir de 1º de agosto.

Pressão diplomática e críticas ao judiciário brasileiro provocam fissão entre os países. O governo Lula acredita que o tarifaço é retaliação polícia por conta do julgamento de Jair Bolsonaro no STF pela tentativa do golpe de Estado.

No início do mês, numa primeira manifestação explícita de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump foi às redes dizer que existe uma "caça às bruxas" no Brasil. "O Brasil está agindo de forma terrível no tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro", disse Trump.

Eu observei, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano! Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo POVO. Conheci Jair Bolsonaro, e ele era um líder forte, que realmente amava seu país - além disso, um negociador muito duro no comércio. Sua eleição foi muito acirrada e, agora, ele está liderando as pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos, do que um ataque a um oponente político

Donald Trump, em Publicação

Em resposta, Lula respondeu que "não aceita a interferência ou tutela de quem quer que seja". Sem citar nominalmente o líder norte-americano, o presidente brasileiro disse que "ninguém está acima da lei".