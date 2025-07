STF começa a interrogar réus de segundo escalão da trama golpista

Do UOL, em Brasília

O STF (Supremo Tribunal Federal) ouve, a partir de hoje, os réus dos núcleos 2 e 4 da denúncia contra os acusados de tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

O que aconteceu

Vão ser interrogadas ao todo 13 pessoas. Entre elas, estão Filipe Martins, ex-assessor internacional de Bolsonaro, o general da reserva Mario Fernandes e o ex-diretor-geral Silvinei Vasques, da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Ritmo acelerado. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, marcou interrogatórios logo após terminarem as audiências das testemunhas. A expectativa é que o julgamento seja concluído neste ano na Primeira Turma do STF. Os depoimentos devem começar às 9h.

Os réus podem ficar em silêncio. Neste momento do processo, o juiz do caso, os advogados das partes e o Ministério Público Federal poderão fazer questionamentos a todos os réus. Cada um tem a oportunidade de se explicar e rebater as acusações da denúncia.

Núcleos são acusados de difundir fake news e 'gerenciar' ações golpistas. Mario Fernandes é apontado como o responsável por elaborar o plano Punhal Verde Amarelo, que previa o assassinato de Moraes. Já Filipe Martins é apontado como o responsável por redigir a minuta de golpe de Estado, revisada por Bolsonaro, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República).

Todos os réus respondem pelos mesmos crimes. Eles são acusados de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Em caso de condenação, a pena somada chega a 46 anos de prisão. Eles negam os crimes.

Após os interrogatórios, será aberto prazo para as defesas pedirem mais diligências. Depois disso, cada uma das partes deverá apresentar suas alegações finais sobre tudo o que foi trazido ao longo da ação penal. Com todas essas informações, o STF marcará a data para julgamento.

Núcleo 3 tem interrogatórios a partir de segunda. Estão presentes nesse grupo militares, entre eles dois generais, e um policial federal.

Os réus

Núcleo 2, responsável pelas 'ações gerenciais' do golpe:

Mário Fernandes, general da reserva do Exército;

Filipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro;

Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro;

Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal;

Marília de Alencar, ex-subsecretária da Segurança do DF;

Fernando de Sousa Oliveira, ex-secretário-adjunto da Segurança do DF.

Núcleo 4, acusado de atuar na divulgação de fake news sobre as urnas e o sistema eleitoral: