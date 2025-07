Starlink, de Musk, diz que está enfrentando uma grande interrupção de rede

(Reuters) - A Starlink está enfrentando uma interrupção na rede, disse a empresa de internet via satélite de propriedade da SpaceX, de Elon Musk, nesta quinta-feira, com o Downdetector mostrando que o serviço estava fora do ar para milhares de usuários.

"A Starlink está atualmente enfrentando uma interrupção de rede e estamos implementando ativamente uma solução", afirmou a empresa em uma publicação na plataforma X.

No pico da interrupção, havia mais de 61.000 usuários relatando problemas com a Starlink no Downdetector, site que rastreia interrupções reunindo relatórios de status de várias fontes.

O serviço será restaurado em breve, disse Musk no X. "A SpaceX solucionará a causa raiz para garantir que isso não aconteça novamente."

Doug Madory, especialista da empresa de análise de internet Kentik, disse que estava começando a ver o tráfego voltar por volta das 18h28, após a Starlink aparentemente ter sofrido uma "interrupção total" por volta das 16h13.

A interrupção foi global, disse Madory à Reuters, acrescentando que uma interrupção tão abrangente no serviço é incomum.

A SpaceX lançou mais de 8.000 satélites Starlink desde 2020. Agora oferece serviço em mais de 140 países e territórios.

"Eu especularia que isso é uma atualização de software ruim, não totalmente diferente da confusão da CrowdStrike com o Windows no ano passado, ou um ataque cibernético", disse Gregory Falco, diretor de um laboratório espacial e de segurança digital da Universidade Cornell.

Em julho do ano passado, a atualização de um software de segurança digital da CrowdStrike, amplamente utilizado, levou ao cancelamento de voos em todo o mundo e afetou setores da indústria globalmente. A interrupção atingiu 8,5 milhões de dispositivos Windows, da Microsoft.

(Reportagem de Juby Babu na Cidade do México, Raphael Satter e Joey Roulette em Washington)