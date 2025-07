S&P 500 e Nasdaq registram recordes de fechamento, com impulso da Alphabet

Por Noel Randewich e Pranav Kashyap

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq registraram recordes de fechamento nesta quinta-feira, conforme resultados robustos da Alphabet, controladora do Google, alimentaram o otimismo em relação a outras ações relacionadas à inteligência artificial (IA), enquanto a Tesla caiu depois que resultados da fabricante de veículos elétricos decepcionaram investidores.

O S&P 500 registrou variação positiva de 0,07%, para 6.363,35 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,18%, para 21.057,96 pontos. O Dow Jones caiu 0,70%, para 44.693,91 pontos.

A Alphabet subiu 1%, conforme os resultados da gigante das buscas aumentaram a confiança de que o investimento pesado em uma corrida para dominar a tecnologia de IA está valendo a pena.

As ações da Microsoft, Nvidia e Amazon subiram 1% ou mais cada uma.

O acordo comercial entre os EUA e o Japão e os recentes sinais de progresso nas negociações com a União Europeia também impulsionaram os ganhos de Wall Street.

"Investidores estão otimistas em relação às negociações comerciais, à economia, à tendência da inflação, bem como aos balanços corporativos do segundo trimestre melhores do que o esperado", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

A Tesla caiu 8,2% depois que o presidente-executivo Elon Musk alertou sobre "alguns trimestres difíceis", já que o governo dos EUA cortou o apoio aos fabricantes de veículos elétricos. As ações da montadora têm queda de cerca de 25% até o momento em 2025.

Oito dos 11 setores do S&P 500 caíram, liderados pelo de consumo discricionário, com queda de 1,23%, seguido pelo de materiais, com uma perda de 0,75%.