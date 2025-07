Sabesp precifica US$500 mi em "blue bonds" de cinco anos

(Reuters) - A Sabesp anunciou nesta quinta-feira que precificou a oferta de "blue bonds" no volume total de US$500 milhões, a rendimento de 5,625% e com vencimento em cinco anos, de acordo com fato relevante ao mercado.

Goldman Sachs, Itaú BBA e JPMorgan atuaram como coordenadores da oferta, segundo o IFR, serviço da LSEG.

Os recursos provenientes da operação serão usados para financiar projetos elegíveis relacionados à água, conforme o framework para finanças sustentáveis da companhia, de acordo com a Sabesp.

A liquidação dos "blue bonds" está prevista para 31 de julho.

(Reportagem de John Balassi)