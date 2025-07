Rússia afirma que "militarização" da Alemanha por Merz é motivo de preocupação

MOSCOU (Reuters) - A Rússia acusou o chanceler alemão Friedrich Merz na quinta-feira de seguir um caminho de "militarização" e disse que isso é motivo de preocupação.

Merz, um conservador que assumiu o cargo em maio, adotou uma postura mais firme de apoio à Ucrânia do que seu antecessor social-democrata Olaf Scholz, ao mesmo tempo em que prometeu aumentar a pressão sobre a Rússia em relação ao conflito na Ucrânia.

Ele visitou Kiev poucos dias depois de se tornar chanceler e endossou o direito da Ucrânia de lançar ataques com mísseis de longo alcance contra o território russo.

Sob o comando de Merz, a Alemanha planeja aumentar rapidamente os gastos com defesa para 3,5% do produto interno bruto até 2029, tendo atingido a meta anterior da Otan de 2% somente em 2024.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse em sua coletiva de imprensa semanal que a Alemanha adotou uma política abertamente hostil em relação à Rússia nos últimos anos e que Merz estava intensificando a retórica antirrussa "literalmente todos os dias".

"Essa retórica está se tornando cada vez mais agressiva e militante. E acreditamos que o curso que ele escolheu para intensificar as relações com a Rússia em paralelo com a militarização forçada da Alemanha é motivo de grande preocupação, em primeiro lugar para os próprios cidadãos da Alemanha", disse Zakharova.

Berlim não comentou imediatamente as falas de Zakharova.

(Reportagem de Dmitry Antonov)