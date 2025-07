Roubo de aliança no Morumbi aumenta 143%: chegou minha vez

É sexta-feira, 18h e um barulho insistente de sirenes toma a sala da minha casa, que fica no décimo andar. O telefone toca. Minha sogra liga preocupada porque viu no noticiário que um homem foi baleado a três quadras daqui ao reagir a um assalto. Queriam levar a aliança dele, levou um tiro na cabeça. Ela quer saber se todos estão bem. Estamos bem. Vivemos com medo.

Na terça-feira anterior, um amigo também foi roubado em um semáforo, dentro de seu carro, no cruzamento da avenida Francisco Morato com a avenida Guilherme Dumont Villares, no bairro do Morumbi, na capital paulista. "A gente agora olha as motos e já sente que pode ser assalto", ele disse.

Estou assim há três semanas, desde que fui abordada por dois homens em uma moto na frente da casa da minha sogra, no Butantã, na zona oeste. Eles pediram as alianças e quando viram que eram prateadas, um deles falou: "vamos embora, não é ouro".

O outro, que estava armado, desceu da moto e pediu para tirar mesmo assim. Era ouro branco mesmo, mas ele checou a gravação de quilates na parte interna das joias.

O vídeo da câmera de segurança da rua, às 11h da manhã, mostra que todo o movimento durou 1 minuto e 24 segundos. Impossível ver a placa da moto. Meu filho de oito anos estava dentro do carro e durante esse tempo, que pareceu uma eternidade, eu pensava em como negociar calmamente com dois homens muito nervosos portando um revólver caso eles quisessem levar o carro.

Precisava tirar a criança dali, mas não queria contar para eles que havia uma criança ali. Quietinho, dentro do carro, meu filho assistiu a cena toda.

Por alguma razão, diante da calma de meu marido, um dos ladrões achou que ele era um policial. Decidiu revistá-lo para ter certeza de que ele não estava armado. Levantou a camisa, a camiseta. Gritava: "Não faz besteira!".

Eu dizia que não iríamos fazer nada, para eles ficarem tranquilos. Na revista, ele encontrou o celular no bolso de trás da calça. Pediu para entregarmos. Pediu a senha. Meu marido tentou se aproveitar do quanto eles estavam confusos para não dar a senha. "É identificação facial", ele argumentou. O do revólver mirou em mim: "Diz a senha".

Meu marido repetiu a sequência numérica rapidamente e eu vi os aplicativos do celular abrindo. "Abriu?", perguntou o piloto da moto. "Sim, pode ir". E foram.

Estou me arrumando para sair na sexta à noite escutando as sirenes. Alguém reagiu a um assalto e tomou um tiro. Olho para o meu dedo, sem aliança há três semanas. Sinto um misto de alívio —ter sido assaltada recentemente em São Paulo deve tornar improvável encarar ladrões de frente novamente nas próximas semanas— com profunda angústia.

Não quero sair de casa, mas não é certo que a violência urbana prive a mim, que nunca roubei ninguém, da liberdade.

O medo é fruto do trauma, claro, mas também da quantidade de notícias sobre vítimas de roubo que tiveram menos sorte do que eu: o caso da mulher que levou uma mordida do ladrão ou do rapaz que tomou um tiro ao lado do namorado, por exemplo, apavoram todo mundo.

143% mais roubos

Morar no Morumbi e no Butantã em 2025 tem sido uma aventura hostil. O número de roubos de joias e afins no primeiro semestre subiu 143% em relação ao primeiro semestre de 2024, segundo a planilha que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo me oferece para filtrar tipos de roubos e bairros entre as ocorrências.

Em maio, segundo os jornais, a chefe de uma das quadrilhas foi presa em Paraisópolis, uma das maiores favelas da cidade, que ocupa uma grande área do bairro. Ali, anéis como o meu, cravejados de diamantes, são vendidos junto com os outros e derretidos, sem muito cálculo de valor.

Dizem que podem pagar até R$ 600 por grama de ouro. Há dez anos, o valor era seis vezes menor. No site da franquia de joias onde comprei minha aliança, o valor é cinco vezes mais do que o que pagamos em 2015. O repasse é rápido: no shopping Butantã, onde fomos bloquear o celular minutos depois do roubo, uma placa grande na joalheria afirma que ali é possível transformar ouro em dinheiro. O meu ouro em dinheiro para alguém, eu penso.

Em lojas do tipo, como a que fica no Carrefour da avenida João Dias, em uma das extremidades do Morumbi e Panamby, se você quiser vender ouro, ninguém pede nota fiscal. A relações públicas Maiara Bastianello, moradora do bairro, me contou que tentou vender peças antigas no local e ninguém cobrou provas da legalidade dos acessórios.

"Eles rapidamente pesaram o que eu levei e me pagaram em dinheiro", me contou. Não por acaso, no Jardim Guedala, dentro do Morumbi na divisa com o Butantã, os moradores têm visto pessoas comprando e vendendo ouro nas ruas, com a placa amarela presa ao corpo —antes a prática só era comum no centro da cidade. "Eles roubam no bairro e já desovam aqui mesmo, é prático", disse um dos meus vizinhos.

No grupo de meu prédio, aliás, sete casais tiveram as alianças roubadas entre 2024 e 2025. A maioria estava andando pelo bairro e foi abordada por pessoas armadas em motos. A bancária Cynthia Dentello, uma de minhas vizinhas, anda assustada desde o assalto em que levaram correntinha, aliança e celulares —ela também estava com as duas filhas gêmeas, de 3 anos, na rua lateral do prédio.

Ela chegou a mandar fazer outras alianças com joias antigas derretidas, mas tira do dedo toda vez que sai de casa para passear com o cachorro.

Outro casal de moradores foi abordado com armas na cabeça em frente ao edifício. Vários dizem que deixaram de sair a pé na região por falta de policiamento. Na rua de trás do prédio, há frequentemente uma viatura em frente a um bar e os policiais estão tomando um lanche lá dentro, o que não dá muita segurança para quem caminha por aí.

Indagada sobre o aumento das ocorrências no bairro, a Secretaria de Segurança Pública disse que a investigação do latrocínio da última sexta prossegue pelo 34° Distrito Policial, no bairro, que realiza oitivas e diligências, em busca de imagens que auxiliem no total esclarecimento dos fatos.

O aumento no número de roubos de joias não foi mencionado na resposta, que frisa os pontos positivos da ação policial nos últimos meses em relação a veículos —o que não havia sido mencionado na pergunta.

"A SSP acompanha a variação dos índices de criminalidade para desenvolver as ações policiais. A PM reavalia constantemente o patrulhamento nas ruas e remaneja seus recursos, com base nos indicadores, para garantir presença ostensiva e dinâmica conforme as demandas específicas de cada área, com foco na prevenção e segurança da população. Como reflexo do trabalho, o 34º DP (Vila Sônia) registrou queda de um caso nos latrocínios, redução de 21,9% nos furtos de veículos e queda de 46,3% nos roubos de veículos entre janeiro e maio deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. No mesmo intervalo, 21 infratores foram presos ou apreendidos na região e 29 veículos recuperados", eles dizem.

Sem sinal de que o policiamento vai me deixar mais segura, me sinto presa em um cativeiro caro, do qual pago até IPTU. Aliança de ouro já jurei que nunca mais vou usar —e aqui entra também a recente consciência da gravidade de usar algo que pode ter vindo de um garimpo ilegal e o quanto isso tem violentado os povos da floresta e a mata.

Mas isso é outro assunto. Infelizmente ter tirado as joias das mãos não me deixa livre para andar por aí. O direito de ir e vir tranquilamente está suspenso por tempo indeterminado.