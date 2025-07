Reino Unido e Índia assinam acordo de livre comércio durante visita de Modi

Por Alistair Smout e Manoj Kumar

LONDRES/NOVA DÉLHI (Reuters) - O Reino Unido e a Índia assinaram um acordo de livre comércio nesta quinta-feira, durante uma visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, selando um acordo para reduzir as tarifas sobre produtos têxteis, uísque e carros e permitir mais acesso aos mercados para as empresas.

As discussões sobre o pacto comercial foram concluídas em maio, após três anos de negociações intermitentes, com os dois lados acelerando os esforços para fechar um acordo em meio à turbulência tarifária desencadeada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O acordo visa aumentar o comércio bilateral em mais 25,5 bilhões de libras (US$34 bilhões) até 2040.

É o maior acordo comercial do Reino Unido desde que deixou a União Europeia em 2020, mas seu impacto será uma fração do efeito de deixar a órbita de seu parceiro comercial mais próximo.

É a maior parceria estratégica da Índia com uma economia avançada e pode servir de modelo para um acordo de longa data com a UE e para negociações com outras regiões.

Ambos os lados saudaram como histórico um acordo que entrará em vigor após um processo de ratificação, provavelmente dentro de um ano, após o qual empresas como BMW, Nissan, Aston Martin e Jaguar Land Rover poderão se beneficiar de tarifas mais baixas.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que haverá enormes benefícios para ambos os países, tornando o comércio mais barato, mais rápido e mais fácil.

"Entramos em uma nova era global, e essa é uma era que exige que nos posicionemos, não que fiquemos de lado... construindo parcerias e alianças mais profundas", disse Starmer em uma declaração ao lado de Modi em sua residência rural, em Chequers.

Modi chamou o acordo de "um projeto para nossa prosperidade compartilhada", destacando como os produtos indianos, de têxteis a joias e alimentos marinhos, garantirão melhor acesso ao mercado.

Os países também concordaram com uma parceria que abrange áreas como defesa e clima, e pretendem fortalecer a cooperação no combate ao crime. Modi passou quase três horas com Starmer antes de ir ao encontro do rei Charles em sua propriedade em Sandringham.

De acordo com o acordo comercial, as tarifas sobre o uísque cairão de 150% para 75% imediatamente, e para 40% na próxima década. As tarifas sobre bebidas como brandy e rum serão reduzidas para 110% inicialmente e terminarão em 75%.

Em relação aos automóveis, a Índia reduzirá as tarifas para 10% em cinco anos, dos níveis atuais de até 110%, de acordo com um sistema de cotas que será gradualmente implementado.

Em troca, os fabricantes indianos terão acesso ao mercado britânico de veículos elétricos e híbridos, também sob um sistema de cotas.

Segundo o acordo, 99% das exportações indianas para o Reino Unido serão beneficiadas com tarifas zero, incluindo têxteis, e o Reino Unido terá reduções em 90% de suas linhas tarifárias, com a tarifa média que as empresas britânicas enfrentam caindo de 15% para 3%.