Receita libera hoje consulta ao 3º lote de restituição do IR 2025

Do UOL, em São Paulo (SP)

A Receita Federal libera hoje, às 10h, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025. A nova rodada de pagamentos, que inclui 7,2 milhões de contribuintes, tem o valor total de R$ 10 bilhões.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para saber se vai receber a restituição no segundo lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. É preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o segundo lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta verá apenas a informação "em fila de restituição".

Quem vai receber primeiro a restituição do IR 2025?

Idosos são as primeiras pessoas a receber o pagamento. Os valores são disponibilizados primeiro para aqueles com idade igual ou superior a 80 anos. Em seguida, aparece quem tem mais de 60 anos, além de deficientes e portadores de moléstia grave. E, segundo a Receita Federal, se houver empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade.

Veja a fila da restituição:

Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e portadores de moléstia grave Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por PIX Demais contribuintes.

O 3º lote será dividido da seguinte forma entre os contribuintes:

Idosos acima de 80 anos: 15.988 restituições Contribuintes entre 60 e 79 anos: 83.575 restituições Contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave: 11.298 restituições Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 35.315 restituições Contribuintes que escolheram a declaração pré-preenchida e/ou recebimento via Pix: 6.316.894 restituições Contribuintes não prioritários (sem preferência): 755.978 restituições

Calendário completo de pagamento das restituições