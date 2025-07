Receita atualiza app do MEI com novas funcionalidades; veja o que mudou

A Receita Federal disponibilizou uma nova versão do App MEI com funcionalidades para tornar a rotina do microempreendedor individual (MEI) mais prática e segura.

O que aconteceu

A atualização do aplicativo traz três novidades principais:

Débito automático do DAS : agora é possível autorizar, alterar ou cancelar o débito automático para pagamento mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) diretamente pelo app. A medida evita atrasos e contribui para a regularidade fiscal do MEI.

: agora é possível autorizar, alterar ou cancelar o débito automático para pagamento mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) diretamente pelo app. A medida evita atrasos e contribui para a regularidade fiscal do MEI. Informação sobre benefícios previdenciários : ao gerar o DAS, o MEI pode informar o recebimento de benefício previdenciário. Com isso, o valor da contribuição ao INSS é automaticamente desconsiderado, restando apenas os tributos de ICMS e ISS, quando aplicáveis. A novidade evita recolhimentos indevidos e problemas junto à Previdência Social.

: ao gerar o DAS, o MEI pode informar o recebimento de benefício previdenciário. Com isso, o valor da contribuição ao INSS é automaticamente desconsiderado, restando apenas os tributos de ICMS e ISS, quando aplicáveis. A novidade evita recolhimentos indevidos e problemas junto à Previdência Social. DAS consolidado: o microempreendedor poderá reunir em um único boleto os valores referentes a diversos períodos de apuração, facilitando a quitação de débitos e o controle financeiro.

Outra novidade é o reforço na segurança do sistema. A funcionalidade "Pedido de Restituição" passa a exigir conta gov.br com nível Ouro ou Prata, protegendo o contribuinte contra fraudes.

Além das novas funcionalidades, o app MEI segue oferecendo outros serviços para facilitar o cumprimento das obrigações dos contribuintes e evitar eventuais atrasos e multas.

Serviços disponíveis no App MEI:

Consultar a situação dos períodos de apuração;

Emitir o DAS para pagamento da contribuição mensal;

Consultar os débitos do SIMEI em cobrança na RFB, inclusive débitos controlados por processo e parcelas em atraso de parcelamento;

Consultar a omissão da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI);

Transmitir a Declaração Anual Simplificada (DASN-Simei);

Solicitar restituição de pagamentos em duplicidade e acompanhar os pedidos;

Consultar as informações sobre o CNPJ e SIMEI;

Emitir o Comprovante CCMEI;

Acessar o "Perguntas e Respostas MEI e Simei".

O App MEI é gratuito e está disponível para download nas lojas Google Play e App Store.