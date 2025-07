Quer perder peso? Essas vitaminas e minerais ajudam o corpo a funcionar bem

A dificuldade em perder peso pode estar ligada a deficiências nutricionais silenciosas que afetam diretamente o metabolismo e a forma como o corpo lida com a gordura.

Veja a seguir como alguns nutrientes cumprem um papel no organismo, ajudando a deixá-lo mais saudável e, de quebra, colaborando para o shape. Mas atenção: antes de sair em busca de suplementação, a recomendação é buscar acompanhamento nutricional e entender a real necessidade de cada uma dessas substâncias para o seu caso.

A vitamina D, por exemplo, é um hormônio essencial para a contração muscular e para a força, elementos fundamentais na prática de exercícios físicos, que estimulam a queima de gordura. Baixos níveis dessa vitamina comprometem o funcionamento do sistema musculoesquelético. A principal fonte é a exposição ao sol, mas também é possível encontrá-la em ovos, peixes gordurosos, cogumelos e leite fortificado.

Já o iodo é um mineral fundamental para a produção dos hormônios da tireoide (T3 e T4). Esses hormônios regulam o metabolismo basal —ou seja, o quanto seu corpo queima energia em repouso. Fontes incluem sal iodado, frutos do mar e algas.

O zinco, embora menos lembrado, tem papel fundamental na produção de insulina e leptina. A falta dele pode favorecer a resistência à insulina e o acúmulo de gordura abdominal. Você o encontra em carne vermelha magra, frango, castanhas e sementes.

Do metabolismo, à energia e disposição

Vitaminas do complexo B participam da transformação de carboidratos, proteínas e gorduras em energia, ajudando o corpo a aproveitar melhor o que consome. A B12, por exemplo, ajuda a melhorar a disposição física e mental e atua no metabolismo das gorduras, gerando energia para o corpo. Pode ser obtida por alimentos de origem animal (carnes, ovos, leite e seus derivados).

A vitamina C, por sua vez, atua na produção de carnitina, um composto que transporta as gorduras até as mitocôndrias, onde são queimadas como combustível. Além disso, ajuda a combater o estresse oxidativo, que pode prejudicar o metabolismo. Está presente em frutas cítricas, acerola, goiaba, morango, pimentão e brócolis.

O ferro é indispensável para manter a disposição e a oxigenação muscular. Quando falta ferro, a pessoa sente fadiga constante, o que reduz a intensidade e a frequência dos treinos e, claro, isso interfere diretamente na queima calórica. As melhores fontes são carnes, vegetais verdes escuros e leguminosas, sempre preferencialmente acompanhadas de vitamina C para melhor absorção.

Imagem: iStock

Já o magnésio participa ativamente da lipólise, o processo de quebra da gordura para gerar energia. Mas, atenção: isso só acontece quando há demanda energética real, ou seja, com a prática de atividade física. Está presente em alimentos como espinafre, abacate, banana, feijão e amêndoas.

Cuidado com a suplementação

Mas, atenção: é importante lembrar que o excesso de vitaminas e minerais também pode causar danos à saúde. A suplementação só deve ser feita com acompanhamento médico ou nutricional, especialmente após exames que confirmem alguma deficiência.

E, claro, para que esses aliados funcionem de verdade, você deve manter uma alimentação equilibrada, reduzir o consumo calórico quando necessário e praticar exercícios com regularidade.

*Com informações de reportagens publicadas em 28/04/2022; 31/08/2022; 18/12/2022; 22/01/2025; 24/01/2025; 14/04/2022 e 21/09/2020