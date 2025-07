Quer empreender em SP? Veja opções com curso, mentoria e investimento

Entre maio de 2024 e abril de 2025, o estado de São Paulo registrou a abertura de mais de 500 mil empresas, segundo levantamento da Fundação Seade — mais de 300 mil só na região metropolitana da capital.

O setor de serviços lidera com folga: responde por 7 em cada 10 empresas abertas no período.

Empreender tem sido o caminho escolhido por muitas pessoas em busca de autonomia financeira, aumento de renda ou transformação de uma habilidade em fonte de sustento. Mas começar um negócio do zero pode ser desafiador sem orientação, estrutura ou apoio financeiro.

Na capital, há programas públicos gratuitos voltados a quem quer abrir ou fortalecer o próprio negócio. Eles atendem a diferentes perfis de empreendedores — de artesãos a desenvolvedores de tecnologia — e oferecem capacitação, consultorias e até aporte de dinheiro.

Entre as iniciativas, há aquela que prioriza moradores das periferias e jovens que ainda estão estruturando sua ideia de negócio. Em alguns casos, também há espaços onde vender ou se conectar a investidores e feiras especializadas.

Veja seis programas gratuitos que podem ajudar quem quer empreender na capital paulista.

Mãos e Mentes Paulistanas

Voltado a artesãos e trabalhadores manuais, o programa oferece formação e espaços para exposição e venda de produtos. Criado em 2019, reúne mais de 9 mil pessoas cadastradas. A capacitação é gratuita, com aulas online sobre finanças, presença digital e formalização. As inscrições são feitas no site da Prefeitura.

Green Sampa

Programa de aceleração de negócios sustentáveis e de impacto ambiental, o Green Sampa oferece apoio financeiro, mentorias e estrutura para empreendedores que usam tecnologia na área da economia verde. Os selecionados participam de eventos nacionais e internacionais e têm acesso ao hub de inovação da Prefeitura. Jovens das periferias têm prioridade.

Sampa Games

Voltado ao setor de jogos digitais, o Sampa Games apoia até 25 empreendimentos por ano com oficinas, mentorias e investimento de R$ 50 mil por projeto. O programa da Prefeitura busca inserir desenvolvedores ao ecossistema de inovação da cidade. Além da capacitação, os selecionados participam de eventos e têm acesso a especialistas do setor.

Vai Tec

O Vai Tec apoia startups e negócios tecnológicos com potencial de impacto nas periferias. Cada projeto aprovado recebe R$ 50 mil e acesso a um programa de formação com mentorias, oficinas e eventos de conexão. Gratuito, o programa é voltado a jovens empreendedores.

Banco do Povo e Qualifica SP -- Empreenda

O governo do Estado oferece microcrédito com juros reduzidos para empreendedores formais e informais, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. Para solicitar, é preciso concluir um curso de capacitação. As linhas incluem o Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro. O programa Qualifica SP -- Empreenda também oferece cursos gratuitos presenciais ou online, com foco em gestão e planejamento.

Sebrae

O Sebrae oferece capacitações presenciais e online para quem quer empreender. Na capital, há seis escritórios com atendimento e cursos gratuitos. Além disso, o serviço oferece uma plataforma digital com aulas a distância e uma seção específica para quem quer abrir um negócio.