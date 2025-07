Castanha-do-pará ou de caju: conheça os benefícios de cada uma para a saúde

Pequenas, crocantes, cheias de gordura (da boa!) e com um currículo invejável de nutrientes. A castanha-de-caju e a castanha-do-pará são figurinhas fáceis na dieta de quem busca mais saúde e praticidade.

Além de saborosas, elas concentram um combo poderoso de vitaminas, minerais, antioxidantes e ácidos graxos. O resultado? Benefícios para o coração, cérebro, ossos, sistema imunológico e até para a balança —cuidado apenas com a quantidade ingerida.

Nutrientes que jogam no seu time

As duas são ricas em gorduras mono e poli-insaturadas, especialmente o ômega-9, que atua como um potente antioxidante. Esse tipo de gordura ajuda a reduzir o colesterol LDL (o vilão das artérias) e os triglicerídeos, mantendo o coração em forma. Também colabora com a memória e o raciocínio, e fortalece o sistema imunológico, diminuindo a ação dos radicais livres e, de quebra, o risco de infecções.

Se o assunto é saúde óssea, ambas entregam magnésio e cálcio, minerais que ajudam a manter os ossos firmes e afastam problemas como a osteoporose. No quesito pressão arterial, o potássio presente nas castanhas também dá uma força, ajudando a manter os níveis sob controle.

Os superpoderes da castanha-do-pará

Entre as duas, a castanha-do-pará ganha alguns pontos extras. Além de oferecer mais fibras, que ajudam no funcionamento do intestino e promovem maior saciedade, ela carrega um diferencial de peso: o selênio. Esse mineral participa de processos antioxidantes que protegem as células contra o estresse oxidativo e o envelhecimento precoce. Também é importante para o bom funcionamento da tireoide e do sistema nervoso.

Numa porção de 30 g, a castanha-do-pará fornece 2,38 g de fibras, enquanto a de caju oferece menos da metade. Por isso, ela também é uma boa aliada na regulação do peso corporal.

Castanha-de-caju Imagem: Getty Images

As vantagens da castanha-de-caju

A castanha-de-caju, por sua vez, tem menos calorias e fornece duas vezes mais ferro, essencial para a produção de hemoglobina e para manter os níveis de energia em dia. Ela também contém uma pequena dose de vitamina C, algo raro entre oleaginosas.

Apesar do destaque da rival em minerais, a castanha-de-caju supera no quesito proteínas —e ambas, aliás, têm bons níveis de aminoácidos essenciais, aqueles que o corpo não produz sozinho e precisa obter na alimentação. Por isso, são ótimas opções para vegetarianos, veganos ou quem busca reforçar a ingestão proteica do dia.

Coma com moderação

Mesmo com tantos benefícios, é bom lembrar: castanha não é pipoca. São calóricas —e, por serem pequenas, é fácil perder a noção da quantidade consumida. A recomendação padrão gira em torno de 30 g por dia, o que equivale de 4 a 5 unidades, em média.

Além disso, vale intercalar o consumo com outras oleaginosas (como nozes, amêndoas, pistache e macadâmia) ou alternar os dias, para garantir variedade de nutrientes e evitar excessos. E, claro, quanto mais naturais, melhor: sem sal, sem açúcar, sem cobertura caramelizada.

Um detalhe importante: a castanha-do-pará pode fazer mal se ingerida em grandes quantidades devido ao selênio em excesso, que se torna tóxico ao organismo.

Como incluir na rotina (sem errar a mão)

As castanhas são perfeitas para os lanchinhos entre refeições ou aquele momento em que bate uma fome e o jantar ainda está cozinhando. Também combinam com frutas, iogurtes, saladas, pães, bolos, granolas ou até como um petisco noturno.

Como escolher a castanha ideal

Na hora da compra, olho vivo no rótulo. Prefira produtos com embalagem a vácuo, que preservam melhor os nutrientes e evitam a oxidação. Verifique se o local de armazenamento é seco e ventilado e fuja de castanhas com cheiro ou gosto alterado —pode ser sinal de fungos ou ranço. E claro, confira o prazo de validade.

*Com informações de reportagem publicada em 07/04/2021