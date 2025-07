'Ocupa pouco espaço': aspirador de pó vertical está por menos de R$ 180

Manter a casa limpa é um desafio, principalmente para quem tem crianças ou pets. Por isso ter um aspirador de pó pode ajudar.

O Guia de Compras UOL encontrou um modelo vertical da Philco, dois em um, que vem com acessórios para pisos, carpetes, cantos e frestas. Ele está com 5% de desconto hoje, saindo por R$ 170,05. Confira os detalhes do produto, o que diz quem comprou e os pontos de atenção.

O que diz o fabricante

Potência de 1450w

Possui base com rotação total de 360°

Fácil de manusear e carregar

Acompanha acessórios para pisos, carpetes, cantos e frestas

Compartimento de pó transparente com 1,5L, removível e lavável

Filtro Hepa

Cabo com alcance de 5 metros

O que diz quem comprou

O modelo de aspirador de pó teve mais de 3 mil compras registradas recentemente. Ele tem nota máxima de 5 estrelas de 80% dos compradores entre mais de 2,3 mil avaliações.

Bom produto, chegou rápido, é potente, é prático, ocupa pouco espaço e cabo grande para conseguir limpar os lugares sem precisar de extensão Felix Correa

Muito bom. O fio é longo, aspira muito bem. Vem com um cano para trocar e fica superfácil de aspirar os cantos, teias de aranha no teto, sofá e trilhos das janelas Larissa Praxedes

Estou feliz com a compra. Chegou no dia previsto, muito bem protegido, sem nenhum amassado ou arranhão. Ela suga tudo muito bem, até os grãos da areia do meu gato. Recomendo muito o aspirador de pó Mili

Pontos de atenção

No entanto, alguns compradores reclamam do barulho feito pelo equipamento.

Aspira muito bem, adorei a minha compra, fácil de usar, de limpar e montar, tira muito bem a sujeira. Achei barulhento, mas vale a pena! Muito satisfeita com o produto e a qualidade Luciana Correia

Muito bom. Excelente potência, porém, um pouquinho barulhento. O bocal gira 360° o que facilita muito Renata Carvalho

Faz barulho, mas é potente e como ele gira 360 graus, facilita muito passar nos cantinhos Beatriz Santos Daniel

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.