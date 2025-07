Por que 'seja você mesmo' é um conselho ruim (e o que fazer em vez disso)

De salas de aula infantis a reuniões corporativas, é comum receber o seguinte conselho: "seja você mesmo". A autenticidade pode servir como chave para conexões, sucesso profissional e uma vida significativa, mas nem sempre é algo positivo, como explica a especialista Britt Frank.

O que aconteceu

A pressão para ser "real" o tempo todo pode causar mais mal do que bem. Esta é a avaliação feita por Britt Frank, psicoterapeuta licenciada, palestrante corporativa e autora dos livros "A Ciência de Estar Preso" e "Alinhe Sua Mente", em texto publicado no site CNBC Make It.

"Seja você mesmo" pode soar bem, mas não resiste a uma análise mais profunda, diz a especialista. "Na melhor das hipóteses, é incompleto". E ela explica o motivo: você tem mais de um "eu".

Você tem muitos "eus" diferentes, como qualquer pessoa que já teve um conflito interno sabe. Uma parte de você pode querer ir à academia, mas outra só quer ficar no sofá assistindo séries Britt Frank, à CNBC Make It

O que fazer em vez disso

Uma estratégia mais eficaz é "liderar a si mesmo", diz a especialista. Isso significa reconhecer todos os diferentes personagens dentro da sua mente, incluindo as partes zangadas, amigáveis, colaborativas e egoístas.

Liderar a si mesmo também significa selecionar conscientemente quais partes aparecem em cada situação e como. Quando você lidera a si mesmo, será menos reativo e mais capaz de responder aos estressores em vez de reagir a gatilhos Britt Frank

4 maneiras de praticar a autoliderança

Foque na multiplicidade, não na singularidade . A ideia de um único "eu autêntico" simplifica demais a complexa psique humana. Aderir rigidamente a uma versão de si mesmo pode parecer proteção, mas muitas vezes se torna uma armadura que limita o crescimento. Estar atento à sua multiplicidade interna significa entender como alternar entre seus diversos "eus" dependendo das circunstâncias.

. A ideia de um único "eu autêntico" simplifica demais a complexa psique humana. Aderir rigidamente a uma versão de si mesmo pode parecer proteção, mas muitas vezes se torna uma armadura que limita o crescimento. Estar atento à sua multiplicidade interna significa entender como alternar entre seus diversos "eus" dependendo das circunstâncias. Busque alinhamento em vez de autenticidade . Em vez de procurar um "eu real" fixo, concentre-se em construir relacionamentos entre suas partes internas. Isso pode parecer como conversar com as diferentes partes de si mesmo como se estivessem sentadas ao redor de uma mesa de conferência. Ao reconhecê-las, você tem mais chances de agir de forma alinhada com seus valores.

. Em vez de procurar um "eu real" fixo, concentre-se em construir relacionamentos entre suas partes internas. Isso pode parecer como conversar com as diferentes partes de si mesmo como se estivessem sentadas ao redor de uma mesa de conferência. Ao reconhecê-las, você tem mais chances de agir de forma alinhada com seus valores. Escolha a autoconsciência em vez da autoexpressão . Você não precisa ser "real" o tempo todo. O que importa mais do que expressar tudo o que sente ou pensa em tempo real é estar ciente do que todas as suas partes estão tentando expressar e escolher intencionalmente como agir.

. Você não precisa ser "real" o tempo todo. O que importa mais do que expressar tudo o que sente ou pensa em tempo real é estar ciente do que todas as suas partes estão tentando expressar e escolher intencionalmente como agir. Opte por responsabilidade, não por crueza. Mostrar emoção crua ou "falar sua verdade" nem sempre é sábio. Autenticidade sem edição pode levar a conflitos desnecessários. Assumir responsabilidade significa escolher quando e como compartilhar seu verdadeiro eu de maneira que construa confiança, em vez de quebrá-la.