Petróleo sobe 1% por preocupações com oferta e queda de estoques nos EUA

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram 1% nesta quinta-feira, uma vez que uma queda de estoques nos Estados Unidos e os cortes esperados nas exportações de gasolina da Rússia ofuscaram as notícias de que a petroleira Chevron obterá aprovação dos EUA para renovar a produção na Venezuela.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$69,18 por barril, com alta de 0,98%. Os preços futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) fecharam a US$66,03 por barril, com alta de 1,20%.

O petróleo caiu nas negociações do início da tarde, com notícias de que a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, estava se preparando para permitir operações de petróleo limitadas na Venezuela.

No início da sessão, o WTI havia subido mais de US$1 e o petróleo Brent chegou perto desse nível.

"As notícias sobre a possibilidade de a Chevron voltar à Venezuela e fazer com que o petróleo volte a funcionar tirou o chão do mercado", disse John Kilduff, sócio da Again Capital LLC.

Mesmo assim, Kilduff disse que o mercado não esperava que o governo Trump abrisse a Venezuela para outras empresas de petróleo dos EUA.

"Trata-se de uma situação única", acrescentou.

O petróleo se recuperou no final da sessão com a notícia de que a Rússia estava planejando cortar as exportações de gasolina para todos os países, exceto alguns aliados e nações como a Mongólia, com os quais tem acordos de fornecimento.

"A Rússia, que planeja cortar as exportações de gasolina, deu um impulso ao mercado", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. "O mercado estava procurando um motivo para subir."

O relatório do dia anterior sobre a redução dos estoques de petróleo dos EUA e as esperanças de um acordo comercial entre os EUA e a União Europeia que reduziria as tarifas também elevaram os futuros.

(Reportagem de Erwin Seba em Housont, Seher Dareen em Londres, Yuka Obayashi em Tóquio e Emily Chow em Cingapura)