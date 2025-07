PCDF promove delegado que baleou 3 mulheres, mas revê decisão após críticas

A Polícia Civil do Distrito Federal promoveu o delegado Mikhail Rocha, que atualmente está preso, após balear a esposa e outras duas mulheres em janeiro passado. Após críticas, a Secretaria de Segurança Pública do DF informou que a promoção foi cancelada hoje.

O que aconteceu

Promoção de Mikhail Rocha foi divulgada no Diário Oficial do DF na sexta-feira passada. Pela decisão, Rocha ganhou progressão funcional para 1º Classe, com aumento de salário — atualmente, ele recebe R$ 23.80,05 por mês.

Progressão de carreira de Rocha foi assinada pelo governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB). Hoje, o emedebista justificou que assinou a promoção porque "geralmente a documentação enviada pela Secretaria de Segurança Pública vem conferida", e ressaltou que reveria a decisão "junto ao secretário Sandro Avelar".

Horas depois, o governo do DF retificou a decisão. Em edição extra do Diário Oficial publicada no final da tarde desta quinta-feira, a Secretaria de Segurança Pública do estado retirou o nome de Rocha da lista de delegados promovidos.

Governo do DF segue decreto de 2011 para promoção dos delegados. No decreto, está determinado que terá direito à promoção o funcionário público com "avaliação de desempenho satisfatória", revisada anualmente, além de ser necessário que o delegado tenha cumprido o "exercício ininterrupto do cargo" e não pode ter sofrido suspensão disciplinar, ter tido falta injustificada ou "prisão em virtude de sentença transitada em julgado".

Mikhail Rocha, que é lotado como servidor na delegacia de São Sebastião, atualmente está preso, segundo informou ao UOL a PCDF. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do delegado. O espaço segue aberto para manifestação.

Delegado atirou em três mulheres

Em 16 de janeiro, Rocha atirou contra a própria esposa e uma funcionária na residência do casal, no Jardim Botânico. Na ocasião, o filho dele, um garoto de 7 anos, também ficou ferido.

Rocha levou o filho até o Hospital Brasília, no Largo Sul. Na unidade de saúde, ele exigiu atendimento prioritário, a enfermeira Priscila Pessoa pediu para que ele fizesse uma ficha protocolar, mas o delegado atirou contra a funcionária e a acertou no pescoço e no ombro.

Após a atirar contra Priscila, o delegado fugiu com o filho. Entretanto, ele foi preso na sequência em posse de duas pistolas: uma Glock de 9mm, de uso corporativo da PCDF; e uma taurus .40, de uso privado. Ele segue lotado na 30º Delegacia de Polícia do DF.

Empregada do casal foi atingida nos rins, estômago e intestino. Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45, ficou um mês internada em estado grave, mas já recebeu alta. Atualmente, ela precisa de tratamento, usa bolsa de colostomia e deverá passar por outra cirurgia. A mulher também não consegue trabalhar e sobrevive com a ajuda de amigos e familiares.

Priscila foi submetida à cirurgia, mas não há informações atualizadas sobre a saúde dela. Na época, o Conselho Federal de Enfermagem pediu Justiça contra o ataque à profissional de saúde.

Esposa do delegado, Andréa Rodrigues Machado e Menezes, 40, também já recebeu alta. Não há informações atualizadas sobre a saúde dela.

Delegado segue preso, segundo informou a PCDF. A reportagem questionou se o inquérito foi concluído e o policial indiciado, mas não houve resposta.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.