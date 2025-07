Por mais que as pessoas reclamem da simplicidade dos modelos de entrada, nunca nossos carros foram tão bem equipados quanto hoje em dia.

É verdade que alguns itens estão presentes por força da legislação, como freios ABS, airbags frontais e, mais recentemente os controles de tração e estabilidade.

Mas também é verdade, que o famoso "kit dignidade", composto por equipamentos não obrigatórios como ar-condicionado, direção com assistência e travas e vidros elétricos, está em praticamente todos os carros de passeio zero-quilômetro.

O consumidor agora é bem mais exigente e, por mais que o orçamento para compra seja baixo, dificilmente aceitará levar para casa um carro mais simples - que acaba virando mico, ou seja, encalhando no mercado por falta de compradores.

O leitor pode pesquisar na faixa de preço que quiser e, com um pouco de paciência, conseguirá encontrar um usado barato e completo.

Nas conversas que tenho com meus clientes, percebo que alguns itens já se tornaram tão banais que, por vezes, nem entram na pauta.

Na coluna desta semana, separei alguns desses equipamentos que hoje são indispensáveis nos carros usados.

Itens de segurança

Imagem: Reprodução

No mercado de usados, ainda temos vários exemplos de carros com poucos equipamentos de segurança. Os airbags frontais e o freio ABS só passaram a ser obrigatórios em carros novos a partir de 2014, e o controle de estabilidade, dez anos depois. Porém, como hoje são obrigatórios, as pessoas passaram a valorizá-los mais e, quando procuram um usado, preferem aqueles equipados com tais itens.

Também há automóveis usados que que vão além disso. Converso com muitos clientes que não abrem mão de airbags laterais e de cortina num carro usado. Já recursos de auxílio de condução, como alertas de frenagem, mudança de faixa e ponto cego, são equipamentos mais recentes e pouco solicitados.

No geral, percebo que os usados "menos seguros são os que mais encalham no momento da revenda.

Conforto

Imagem: Marcelo Justo/Folhapress

Quem tem um carro usado sem o "kit dignidade" sofre para vendê-lo.

No mercado de usados, com um pouco de paciência, é possível conseguir um automóvel completinho em qualquer faixa de preço.

São equipamentos tão comuns que, nas consultorias que faço, nem sempre são citados como exigências. Entretanto, é sempre possível querer mais. Quando se fala em direção assistida, a preferência é pela elétrica. Quanto aos vidros elétricos, é melhor que estejam presentes em todas as janelas, e não somente nas dianteiras.

Mas nenhum equipamento de conforto tem sido mais solicitado que o câmbio automático. É cada vez mais raro alguém solicitar meu serviço para procurar um carro manual.

Conectividade

Imagem: Divulgação

Hoje em dia, é quase impossível ficarmos sem nossos celulares, mas é proibido dirigir e operá-los ao mesmo tempo.

Portanto, é natural que uma central multimídia seja tão valorizada. Mas não pode ser qualquer central, ela precisa espelhar as principais funções de um celular para que possamos continuar conectados com o mundo.

Esse é outro equipamento indispensável em um usado, do qual o consumidor não abre mão. Nem precisa ser das centrais mais modernas, com espelhamento sem fio, desde que seja possível abrir um navegador GPS e atender e receber ligações. Se tiver câmera de ré, melhor ainda.

Confiabilidade

Imagem: Getty Images/iStock Photo

Enquanto no mercado de carros novos os compradores são mais despreocupados com confiabilidade, no mercado de usados isso é uma regra.

É fácil entender, pois o carro novo tem garantia da respectiva fabricante nos primeiros anos e, por mais complexo que ele possa ser, o proprietário não assume o risco financeiro de possíveis quebras.

Já um usado fora da garantia exige que o comprador pesquise sobre a experiência de outros proprietários com o carro. São vários os casos de problemas crônicos que "queimam" o carro no mercado, e o comprador de usados está atento a isso para não correr o risco de comprar uma "bomba".

Ou seja, o comprador de usados é mais conservador e prefere carros com mecânica mais simples e, possivelmente, mais confiável, já que nem sempre poderá contar com a garantia da montadora.

Desempenho com economia

Imagem: Divulgação

Por mais que o funcionamento de um motor a combustão seja basicamente o mesmo desde o primórdio dos carros, é inegável que evoluiu em muitos aspectos.

Atualmente, até para atender a legislação relativa a emissões de poluentes e eficiência energética, há muitos propulsores que combinam bom desempenho com baixo consumo de combustível.

Os favoritos do momento, cada vez mais presentes no mercado de usados, são os motores turbo de baixa cilindrada. Até mesmo os pesados SUVs utilizam essa configuração.

Com isso, temos motores fortes em qualquer faixa de rotação, capazes de desempenhar bem nas retomadas e nas acelerações sem consumir muito.

Quem tem ou teve um carro assim não volta mais para os grandes motores aspirados.