Não temos condições de anular efeitos do tarifaço, diz governador do ES

Renato Casagrande (PSB), governador do Espírito Santo, afirmou em entrevista ao UOL News que o estado não conseguirá escapar ileso do tarifaço imposto por Donald Trump e previsto para entrar em vigor a partir de 1º de agosto.

O Espírito Santo é o estado do Brasil mais aberto para a economia internacional. Aqui, o PIB do comércio internacional é proporcionalmente mais relevante comparado ao PIB total. Qualquer atividade que afete a exportação atingirá o emprego. Nosso trabalho de forma organizada junto ao setor produtivo está na busca de preservar o emprego.

Nós não temos condições de anular completamente os efeitos [do tarifaço], até porque as consequências são intensas. Um estado organizado como o nosso tem condições de reagir minimamente, seja para fazer crédito com juro menor ou promover algum incentivo tributário para dar algum apoio aos trabalhadores. Renato Casagrande (PSB), governador do Espírito Santo

Casagrande disse que trabalha em torno de soluções para amenizar as consequências das taxas extras ao Espírito Santo, mas o conjunto de medidas só será colocada em prática depois de 1º de agosto.

É nisso que estamos trabalhando dentro deste comitê que montamos. Ainda estamos apostando que até a semana que vem o governo [federal] possa fechar um entendimento, seja pelos canais diplomáticos ou pela pressão dos empresários ao governo Trump.

Sei que não é fácil. Avalio ser bem provável que essa alíquota seja implementada por um tempo porque estão envolvidas questões políticas, mas não tomaremos nenhuma medida enquanto não chegar o dia 1º. Estamos preparando essas ações para tomá-las logo após. Renato Casagrande (PSB), governador do Espírito Santo

Eduardo Leite: Ação da família Bolsonaro sobre tarifaço é imperdoável

A articulação feita por Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo nos Estados Unidos a favor do tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil é condenável, disse Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul, em entrevista ao UOL News hoje.

O que a família Bolsonaro, incluindo o ex-presidente e o deputado Eduardo nos Estados Unidos, fez em relação à articulação para a imposição dessas tarifas é absolutamente imperdoável. Colocar o país para ter um sacrifício enorme das empresas e dos empregos em função de um interesse pessoal não pode ser admitido.

Naturalmente, a tentativa de interferência de outro país em nossa soberania a partir dessas tarifas como uma sanção também não pode ser admitido.

De outro lado, também não podemos ignorar que o presidente Lula tem tido manifestações recorrentes ao longo de sua trajetória de alinhamento a ditaduras de países que não são democráticos e muitas vezes de um discurso antiamericano, o que fragiliza essa relação com um parceiro comercial importante que temos historicamente.

Esse pragmatismo que é fundamental nas relações nas quais sempre fomos protagonistas e com capacidade de interlocução internacional é que precisa reger esta relação. Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul

Assista ao comentário na íntegra:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: