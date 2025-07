Multiplan tem lucro 6% menor no 2º tri; Ebitda vem acima do esperado

SÃO PAULO (Reuters) - A Multiplan registrou um lucro líquido de R$264,4 milhões no segundo trimestre, queda de 6,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com balanço da operadora de shopping centers divulgado nesta quinta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da empresa totalizou R$460,1 milhões nos meses de abril a junho, crescimento de 18,1% ano a ano e acima da expectativa média dos analistas, de R$435,1 milhões, segundo estimativa IBES. Já a margem Ebitda caiu para 66,3%, de 72,2% um ano antes.

"Após a recompra de R$2 bilhões em ações nos últimos doze meses e a redução de 15,4% nas ações em circulação, a queda de apenas 6,2% no lucro líquido no segundo trimestre resultou em um aumento de 11% no lucro por ação em relação ao segundo trimestre de 2024", destacou a Multiplan em seu relatório de resultados.

O lucro por ação da companhia foi de R$0,54 no trimestre encerrado em junho, contra R$0,49 no mesmo período de um ano antes, enquanto o fluxo de caixa operacional (FFO) diminuiu 8,2% na mesma base, para R$292,6 milhões.

O resultado no trimestre também refletiu a expansão de 28,6% na receita líquida do período, para R$694,1 milhões, com as vendas dos lojistas nos shoppings da companhia crescendo 12,8% no comparativo anual. Segundo a Multiplan, desconsiderando o período da pandemia (2020-2022), esse é o maior aumento para um segundo trimestre em dez anos.

A empresa atribuiu a performance às recentes expansões e revitalizações realizadas em 19 dos 20 shoppings de seu portfólio, tendo como destaque o DiamondMall, em Belo Horizonte, e o ParkShoppingBarigüi, em Curitiba, que registraram um aumento de cerca de 30% nas vendas no trimestre.

"Somente para as ampliações, o investimento total estimado é em torno de R$990 milhões, com acréscimo de, aproximadamente, 46.000 metros quadrados de área bruta locável e mais de 200 novas operações até o fim de 2026", afirmou a companhia em comunicado à imprensa.

A taxa de ocupação média dos shopping centers da Multiplan encerrou junho em 96,1%, quase estável em relação ao segundo trimestre de 2024, quando marcou 96%.

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

No setor imobiliário, a Multiplan anunciou que seu empreendimento Golden Lake, bairro privado em Porto Alegre, terá seu primeiro condomínio (Lake Victoria) entregue em agosto -- e, até 18 de julho, estava com 73,4% das suas unidades vendidas.

Já o segundo condomínio (Lake Eyre), cujas obras foram iniciadas em maio, estava com 63% das unidades comercializadas até sexta-feira passada.

Para as duas fases, em conjunto, é estimado um valor geral de vendas (VGV) total de cerca de R$910 milhões.

