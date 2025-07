MotoGP divulga calendário da temporada 2026 com etapa do Brasil em março

O calendário do Mundial de MotoGP de 2026 terá, como na atual temporada, 22 Grandes Prêmios, com a inclusão do Brasil, que voltará a receber a categoria depois de 22 anos, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (24).

O GP do Brasil será disputado no fim de semana de 20 a 22 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, que já recebeu a MotoGP entre 1987 e 1989.

A última corrida da categoria no país aconteceu em 2004, no antigo autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, com a participação do brasileiro Alexandre Barros, que terminou a prova na quinta colocação. O vencedor foi o japonês Makoto Tamada.

A temporada 2026 da MotoGP começará com o GP da Tailândia (27 de fevereiro - 1º de março) e terminará em Valência, na Espanha (20 - 22 de novembro).

- Calendário da temporada 2026 do Mundial de MotoGP:

1. Tailândia, Buri Ram - 1º de março

2. Brasil, Goiânia - 22 de março

3. Américas, Austin (Estados Unidos) - 29 de março

4. Catar, Lusail - 12 de abril

5. Espanha, Jerez de la Frontera - 26 de abril

6. França, Le Mans - 10 de maio

7. Catalunha, Montmeló - 17 de maio

8. Itália, Mugello - 31 de maio

9. Hungria, Balaton - 7 de junho

10. República Tcheca, Brno - 21 de junho

11. Holanda, Assen - 28 de junho

12. Alemanha, Sachsenring - 12 de julho

13. Grã-Bretanha, Silverstone - 9 de agosto

14. Aragón (Espanha), MotorLand - 30 agosto

15. San Marino, Misano (Itália) - 13 de setembro

16. Áustria, Spielberg - 20 de setembro

17. Japão, Motegi - 4 de outubro

18. Indonésia, Mandalika - 11 de outubro

19. Austrália, Ilha Phillip - 25 de outubro

20. Malásia, Sepang - 1º de novembro

21. Portugal, Algarve - 15 de novembro

22. Valência, Espanha - 22 de novembro

