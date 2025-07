Mostra de cinema questiona custos da extração mineral no país

As sessões também contam com bate-papo com convidados e discussões com o público. Segundo Helena Taliberti, a ideia é permitir uma imersão para além dos filmes apresentados e conhecer a motivação das histórias, os bastidores e as temáticas envolvidas nas obras.

"Essa mostra nasceu do desejo de dar visibilidade às histórias de pessoas e lugares ceifados pela mineração, que permanecem ignoradas ano após ano. O cinema é uma ferramenta poderosa de sensibilização. Nossa provocação é pela urgência de alternativas humanas e sustentáveis para a mineração que se pratica hoje", acrescenta Helena.

Todas as sessões começam às 20h. A Reserva Cultural fica na Avenida Paulista, 900, no bairro da Bela Vista.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia