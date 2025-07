Israel publica vídeo de 'Gaza do futuro' com Trump Tower feito por IA

A ministra da Inovação, Ciência e Tecnologia de Israel, Gila Gamliel, postou um vídeo que simula o futuro da Faixa de Gaza.

A postagem acompanha um documento do Ministério da Inteligência que propõe a retirada de palestinos da região.

O que aconteceu

Vídeo mostra cidade cosmopolita e prédio com nome de Trump. A postagem feita nas redes sociais traz uma montagem de inteligência artificial em que Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, aparece caminhando sorrindo por uma orla e em seguida, Donald e Melania Trump, andando pela cidade reconstruída após a guerra.

Nas novas ruas da suposta "Gaza do futuro", há prédios altos ao redor da praia, homens e mulheres comendo e brindando. O vídeo termina com um show de fogos de artifício à beira-mar.

Ataques do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, são relembrados. A simulação traz uma retrospectiva da guerra, com imagens de cidades destruídas e frases relembrando conflitos.

Material apresenta "Novo Oriente Médio", com "plano de Imigração Voluntária". Presidente americano aparece com Netanyahu e Gamliel assinando um documento criado pela ministra para promover a saída de palestinos da Faixa de Gaza em direção a outros países que os aceitem como residentes. No vídeo de IA, princípios do acordo são apresentados por Trump como "base para a política americana".

É assim que Gaza será no futuro. Migração voluntária de moradores de Gaza somente com Trump e Netanyahu. Somos nós ou eles! Gila Gamliel, ministra da Inovação, Ciência e Tecnologia de Israel

Legenda do post traz link de proposta do Ministério da Inteligência de Israel com três alternativas para o destino de Gaza:

A população permanece lá e a AP (Autoridade Palestina) assume o governo; Os palestinos continuam na região e criam um novo governo local; Civis de Gaza são evacuados de maneira humanitária e voluntária para outros países que aceitem refugiados.

No texto, Israel afirma que migração em massa de palestinos é melhor opção a longo prazo. O país entende que alternativa exigirá determinação política e apoio internacional. A proposta também diz que o Egito tem obrigação legal em receber o povo palestino, e que outros países, como EUA e Arábia Saudita, também podem ajudar.

Ministério vê risco em permanência da população. O governo Netanyahu, segundo o texto, vê problemas nas duas alternativas em que os palestinos ficam em Gaza, e diz que ambas exigiriam combates em áreas povoadas, o que arrisca soldados e gasta muito tempo. Se a AP assumisse, diz a proposta, impediria a imposição de materiais educacionais que promovam a legitimidade de Israel. Se um novo governo fosse criado, o Hamas não enfraqueceria e Gaza continuaria um "terreno fértil para organizações terroristas".