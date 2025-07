Minério de ferro cai na bolsa de Dalian com maior oferta e estoques

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian fecharam em queda nesta quinta-feira, pressionados pelo aumento da oferta das grandes mineradoras Vale e Fortescue e pelos maiores estoques de aço nas usinas chinesas.

O contrato mais negociado de setembro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,55%, a 811 iuanes (US$113,40) a tonelada métrica.

O minério de ferro de referência de agosto, na Bolsa de Cingapura avançava 0,44%, a US$104,9 a tonelada.

Os sinais de maior oferta enfraqueceram os preços do minério de ferro na bolsa de Dalian, disseram analistas do ANZ em nota.

A mineradora brasileira Vale reportou um aumento de produção no segundo trimestre, com crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior, enquanto a australiana Fortescue registrou recorde de embarques de minério de ferro no quarto trimestre, com custos mais baixos, superando as expectativas dos analistas.

A produção diária de aço das principais empresas também aumentou 2,1% em relação ao mês anterior, enquanto os estoques subiram 3,9%, segundo dados da Associação de Ferro e Aço da China.

Além disso, as exportações de tarugos de aço da China atingiram recorde de janeiro a maio, com 4,72 milhões de toneladas, quase igualando o total do ano inteiro de 2024, de acordo com dados da consultoria chinesa Mysteel.

Ainda assim, o sentimento tem sido amplamente positivo nesta semana, após o anúncio de que a China seguirá com a construção da maior usina hidrelétrica do mundo, o que deu suporte aos preços do aço.

(Reportagem de Lucas Liew)