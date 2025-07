México abre mercado para ossos processados do Brasil

Brasília, 24 - O Brasil poderá exportar para o México ossos processados destinados à alimentação animal, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. O aval para o certificado sanitário internacional foi recebido, nesta quarta-feira, 23, pelo governo brasileiro."Ossos processados são matéria-prima de valor para a indústria de alimentação animal, produção de gelatina, colágeno e fertilizantes, setores com demanda crescente no México. O novo acordo contribui, assim, para a sustentabilidade da agroindústria em ambos os países", destacaram as pastas.O Brasil exportou US$ 2,9 bilhões em produtos agropecuários para o México em 2024, com destaque para produtos do complexo soja, proteína animal, café e produtos florestais.No ano, o País acumula 97 aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional.