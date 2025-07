Crimes de falsos entregadores desafiam polícias; SP e RJ se mobilizam

Um motociclista com colete refletivo e bolsa térmica nas costas se aproxima de uma vítima na calçada, sem que ela desconfie, e anuncia o assalto. Depois, se mistura entre entregadores de delivery e dificulta a identificação. Leis no Rio de Janeiro e em São Paulo tentam dificultar esse tipo de crime, mas especialistas ouvidos pelo UOL analisam com cautela a suposta eficiência dessas medidas.

O que aconteceu

Lei aprovada em São Paulo foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em maio e está em regulamentação. Um dos trechos do texto diz que a mochila, baú ou outro item utilizado na entrega deverá ter um QR Code e um chip para comprovar a relação entre o entregador e a empresa. Os serviços de entrega terão que disponibilizar um cadastro dos prestadores.

Já a lei sancionada pelo governador do Rio, Cláudio Castro (PL), em 16 de julho, é mais restritiva. O texto, que está em fase de regulamentação, permite que apenas plataformas digitais autorizadas forneçam as bags, que deverão ser distribuídas aos entregadores gratuitamente. As bolsas também terão uma identificação do prestador de serviço, e as empresas vão manter um registro atualizado dos equipamentos entregues a cada colaborador.

Não vejo qualquer vantagem para a segurança pública, diz pesquisador. "Mesmo que o policial tenha maior facilidade para definir quem está ligado à qual plataforma, isso não significa que possibilite um conjunto de informações vantajosas para coibir o crime", afirma o professor e policial aposentado Alan Fernandes, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Fernandes também questiona como o usuário poderia confirmar que se trata de um entregador. "O consumidor utilizaria um aparelho para verificar se aquele entregador pertence ou não àquela empresa? Seria facilitar um eventual crime", diz.

Um projeto de lei no Senado, apresentado por Giordano (MDB-SP), também busca a identificação de entregadores. A proposta está paralisada na Comissão de Assuntos Sociais desde maio de 2023.

Tudo ajuda levando em conta a situação que vivemos, mas precisa de um efetivo policial maior, analisa professor. "É muito importante que essas empresas [por aplicativo] assumam mais responsabilidade. [...] Por outro lado, é preciso contratar mais policiais e haver mais tecnologia para a polícia", afirma Rafael Alcadipani, professor da FGV-SP e pesquisador de segurança pública.

Falsos entregadores assaltam em Moema, São Paulo, em março de 2022 Imagem: Reprodução

Pode parecer trivial, mas é importante colocar policiais onde o crime acontece. Há inúmeros trabalhos científicos nos EUA que mostram que o chamado 'policiamento por manchas criminais' trazem um resultado muito melhor do que outras formas de policiamento Alan Fernandes, Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Delegado defende que cadastro seja ligado às delegacias

Lista com os entregadores poderia ser disponibilizada às delegacias, sugere delegado. "Os vigilantes privados, por exemplo, têm que ser cadastrados nas delegacias e são fiscalizados mensalmente. Poderia haver o detalhamento de quem trabalha com entrega e com qual tipo de produto", diz Maurício Druziani, que liderou a operação que prendeu a "Mainha do Crime".

Mulher é suspeita de liderar quadrilha que financiava roubos em São Paulo. Segundo as investigações, ela fornecia armas, munições e até bags para falsos entregadores cometerem os crimes na capital paulista.

Se chip rastrear todo o caminho feito por motociclista, será muito útil, analisa Druziani. "Também existe a figura do falso entregador que faz bico de entrega, mas também assalta à noite. Mesmo que seja em uma região sem muitas câmeras, o chip me indicaria por onde ele andou", afirma.

Osvaldo Nico, secretário executivo da SSP-SP, defende a lei sancionada em São Paulo. "Seria bom padronizar também uma roupa para os entregadores", sugere.

IA na segurança pública

Alan Fernandes e Rafael Alcadipani concordam que explorar a tecnologia, como o uso de IA, pode ser mais eficiente do que as leis aprovadas. "É possível investir em câmeras inteligentes, que reconheçam um comportamento suspeito, por exemplo", diz Alcadipani.

Londres utilizou IA em câmeras de segurança no metrô para testar comportamentos suspeitos. O teste foi feito entre 2022 e 2023 na estação Willesden Green e analisou movimentos e linguagem corporal que indicassem um comportamento suspeito, segundo a revista Wired. A medida, porém, é alvo de ressalvas de especialistas em privacidade.

Alan sugere o uso de IA para o reconhecimento de placas envolvidas em crimes. "Aquele ciclista que morreu no Parque do Povo [morto durante assalto em fevereiro, em São Paulo] é um exemplo disso. Os suspeitos utilizaram a mesma moto em outro crime horas depois", afirma.

Tema é complexo e buscamos equilíbrio na regulamentação da lei, diz Casa Civil de São Paulo. Fraide Sales, secretário-executivo da pasta, afirma que a discussão leva em consideração os múltiplos interesses envolvidos e citou entidades que participam do grupo de trabalho, como a Abomitec (Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia), que representa as empresas de aplicativo.

A Lei nº 18.105/2025 é de autoria do Legislativo e foi sancionada pelo Governo de SP. Tem como finalidade principal promover a segurança tanto para os consumidores quanto para os profissionais que atuam no setor de entregas. Atualmente, uma parcela significativa das entregas realizadas no estado não conta com rastreamento ou fiscalização, mesmo quando mediadas por aplicativos Fraide Sales, secretário-executivo da Casa Civil de São Paulo

Regulamentação no Rio ocorrerá em até 90 dias, segundo o governo estadual. "A regulamentação definirá, entre outros ajustes, as especificações técnicas das bolsas que podem ser usadas e os procedimentos de fiscalização", informou, em comunicado.

Leis 'tapam buraco com reboco', diz associação

Presidente da AMABR (Associação de Motofretistas Autônomos) critica as leis no Rio e em São Paulo. "É só burocracia. Eles tapam com reboco, sendo que já há algo melhor. E é estranho essa parte da lei no Rio de Janeiro que restringe a venda a determinadas empresas por aplicativo. A fiscalização não tem que ir no trabalhador, tem que vir primeiro o incentivo e depois a fiscalização", avaliou Edgar Francisco da Silva, conhecido como Gringo.

Ele se refere à lei federal 12.009/09, que regulamenta o serviço de mototaxista e motoboy. "Se essa lei estivesse funcionando como deveria, não existiria assalto de falso entregador. Segundo o texto, só pode trabalhar quem fez o curso especializado, utiliza acessórios de segurança no veículo e no baú, entre outras exigências", afirma o líder da categoria.

Gringo diz que não foi convidado para participar do grupo de trabalho formado pelo Governo de São Paulo. A gestão Cláudio Castro não informou se um grupo de trabalho já foi criado.

Novas leis criam custos excessivos ao setor e são intervenção indevida, diz Amobitec. "Elas podem não representar garantia de melhoria efetiva na segurança, pois são de difícil execução e fiscalização, além de serem suscetíveis a fraudes. Além disso, representam intervenção excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas", criticou.