Lula: 'Vocês vão ter uma surpresa, nesta semana o Brasil vai sair do mapa da fome outra vez'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 24, que o País teria uma surpresa e que "o Brasil vai sair do mapa da fome outra vez" nesta semana.

O discurso se deu durante anúncio de entregas interministeriais nas áreas de educação, igualdade racial, direitos humanos e povos indígenas. A cerimônia ocorreu no município de Minas Novas (MG), no Vale do Jequitinhonha.

"Nós acabamos com a fome em 2014 e vou dizer uma novidade para vocês. Quando voltei em 2023, tinha 33 milhões de pessoas passando fome outra vez, porque no governo daquela coisa (Jair Bolsonaro), eles não cuidaram. E vocês vão ter uma surpresa. Nesta semana, o Brasil vai sair do mapa da fome outra vez", disse o presidente.

Lula criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro em vários momentos, mas evitou se referir nominalmente ao seu antecessor. Disse que ele planejou um golpe, que ele vai "para o xilindró" quando for condenado e o chamou de "aquela coisa" e "tranqueira". Afirmou, ainda, que as pessoas contrárias ao ex-presidente são "maioria".

"Nunca mais podemos permitir que uma tranqueira como aquela que governou o País volte a pensar em governar. Por isso quero dizer, só tem uma saída: ir à luta. Porque nós somos maioria e quem é maioria não perde nunca", disse.