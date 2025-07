Lula diz que Bolsonaro pode 'ir pro xilindró': 'Pague pelas merdas que fez'

O presidente Lula (PT) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve "pagar pelas merdas que fez" e que irá preso, "se a Justiça decidir".

O que aconteceu

"Fez as merdas que fez, pague pelas merdas que fez e respeite o povo brasileiro. E aqui tem Justiça", disse Lula. Sem citar Bolsonaro nominalmente, ele só se referiu ao ex-presidente como "o cara que tentou dar o golpe para não dar [a Presidência] pra mim".

[Bolsonaro] preparou um golpe, nós ficamos vendo. A polícia investigou, eles mesmos se delataram. Agora, ele foi indiciado, o procurador-geral [da República] pediu a condenação dele e ele vai, sim senhor, se a justiça decidir com base nos autos do processo, ele vai pro xilindró.

Lula, sobre o processo contra Bolsonaro

Foi a primeira vez em que o presidente falou diretamente sobre a possibilidade de prisão de Bolsonaro. "Obviamente que depende da justiça, e no Brasil a justiça é independente", afirmou Lula, que chamou o ex-presidente de covarde. "Não teve coragem de me esperar [para passar a faixa, em 2023]. Fugiu como rato foge, fugiu."

O ex-presidente está usando tornozeleira eletrônica desde sexta-feira. Por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal), ele deve cumprir uma série de medidas, como restrição de sair de casa entre as 19h e as 6h, nem aos fins de semana e feriados, e usar as redes sociais. A PGR aponta que estas medidas são necessárias porque havia risco de que ele fugisse ou agisse para atrapalhar a investigação sobre ataque à soberania nacional.

Lula tem ligado o tom eleitoral nos discursos, hoje não foi diferente. "Nunca mais a gente pode permitir que uma tranqueira como aquela que governou o país, mentia 11 vezes por dia, volte pensar em governar. Por isso, só tem uma saída pra nós: é ir à luta, levantar a cabeça, porque nós mesmos somos maioria, e que a maioria não perde nunca em lugar nenhum do mundo", encerrou o presidente.

Mensagens a Trump

No discurso, ele voltou a falar que Bolsonaro foi pedir ajuda ao presidente norte-americano, Donald Trump. "Fez as bobagens que fez, agora mandou o filho dele [Eduardo Bolsonaro] sair de deputado federal e ir para o Washington, pedir para que o presidente Trump intervenha no Brasil. É uma vergonha, isso é uma falta de caráter, é falta de coragem."

Como tem feito desde que a imitação viralizou na internet, Lula debochou da ida de Eduardo aos Estados Unidos, mas em tom mais duro. "É coisa de moleque irresponsável que gosta de falar merda na internet, ele não tem responsabilidade", afirmou o presidente.

Lula também voltou a reclamar da postura de Trump e pedir respeito ao Brasil. "Aqui ninguém põe a mão. Esse país é do povo brasileiro. A única coisa que eu peço A única coisa que eu peço ao governo americano é que respeite o povo brasileiro como eu respeito o povo americano", disse.

As tarifas de 50% sobre produtos brasileiros entram em vigor em 1º de agosto. Segundo a Folha de S. Paulo, americanos sinalizaram ao governo brasileiro que as tratativas só devem caminhar a partir de uma autorização de Trump para a abertura de canal oficial de diálogo.

O Brasil propôs excluir do tarifaço os setores mais sensíveis ao aumento da taxação. Entre eles estão: aço, alumínio, pescados, fruta, carne, suco de laranja, e a Embraer.