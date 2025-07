Lula: não sou mineiro, mas sou bom de truco; se Trump estiver trucando, vai tomar um '6'

Nas vésperas do início do tarifaço dos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que vai dobrar a aposta contra o presidente americano, Donald Trump. Em discurso em Minas Gerais nesta quinta-feira, 24, Lula afirmou que se Trump estiver "trucando", ele vai tomar um "seis". O petista fez referência ao tradicional jogo brasileiro, onde um oponente desafia o outro de acordo com o valor de suas cartas.

"Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 'seis'", afirmou Lula.

O presidente disse ainda que "ninguém vai pôr a mão no Brasil". Citando o prazo para o início do tarifaço, que terá início no dia 1º de agosto, o presidente afirmou que o Brasil quer discutir a medida e tem os melhores "negociadores do mundo". O petista, porém, declarou que Trump não quer diálogo.

"Nós queremos negociar, nós temos os melhores negociadores do mundo. Se quiser sentar em uma mesa para negociar, estamos sentando. Até porque a minha vida foi negociar, eu fazia greve e negociava. A relação comercial é a mesma coisa", disse o presidente.

Lula afirmou ainda que gosta de dialogar com líderes estrangeiros, mas sobretudo com "quer conversar". O presidente se disse disposto a tratar sobre o tarifaço, mas só aceitará desaforo da mãe dele. "Se os Estados Unidos quiser negociar, o Lulinha estará pronto para negociar. Mas desaforo só da Dona Lindu, e ela não fazia desaforo porque eu era o caçulinha e ela me adulava demais", afirmou o petista.

Nesta quinta-feira, Lula anunciou entregas interministeriais nas áreas de educação, igualdade racial, direitos humanos e povos indígenas. A cerimônia ocorreu no município de Minas Novas (MG), no Vale do Jequitinhonha.