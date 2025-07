Lula diz que Bolsonaro tentou dar golpe e fugiu como 'rato'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 24, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fugiu do País como um "rato" após planejar um golpe de Estado para impedir a posse do petista. Lula afirmou ainda que Bolsonaro pediu ao filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para ir aos Estados Unidos pedir uma intervenção do presidente americano, Donald Trump. Ele ainda chamou o deputado federal licenciado de "moleque irresponsável".

"O cara que tentou dar um golpe, para não dar posse para mim e não teve vontade de me esperar, fugiu como um rato foge, fez as bobagens que fez, e mandou o filho dele, sair de deputado federal e ir para Washington pedir para que o presidente Trump intervenha no Brasil", afirmou Lula.

O presidente disse ainda que a iniciativa da família Bolsonaro é "falta de caráter e coragem" e declarou que Bolsonaro deve ser punido pelos crimes pelos quais está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). "É uma vergonha, isso é uma falta de caráter, é falta de coragem. Fez as ‘m...’ que fez? Pague pelas ‘m..’ que fez, e respeite o povo brasileiro", afirmou o presidente.

Lula também comparou a situação atual com o processo condenatório dele na Operação Lava Jato. O presidente disse que recebeu convites para sair do Brasil e pedir asilo a embaixadas, mas preferiu ficar no País. Quando preso, o petista disse que se negou a utilizar tornozeleira eletrônica e ir para a prisão domiciliar.

"Tinha gente que falava assim: ‘Lula, vai para o exterior’, ‘Lula vai para uma embaixada’, e eu dizia: ‘um cara que não morreu de fome até os cinco anos de idade e sobreviveu, não vai correr, não. Eu vou provar a minha inocência", afirmou o presidente.

Lula ainda afirmou que, se a Justiça decidir, Bolsonaro "vai para o xilindró". "Nem sei como aquele cara chegou a ser tenente do Exército. Se borrou todo. Perdeu as eleições, ficou dentro de casa chorando, chorando: ‘Ah, não podemos deixar o Lula tomar posse, não podemos deixar". Preparou um golpe, nós ficamos sabendo, a polícia investigou. Eles mesmo se delataram, agora ele foi indiciado, o procurador-geral pediu a condenação dele e ele vai, sim senhor, se a Justiça decidir, com base nos autos do processo, ele vai para o xilindró."

Lula também mirou no filho de Bolsonaro, Eduardo, ironizando a posição adotada nos Estados Unidos em prol de sanções ao Brasil. "Ele (Bolsonaro) manda o filho para os Estads Unidos. O filho é deputado federal. O filho abandona o mandato de deputado e vai para os Estados Unidos e fica, não sei se perto do filho do Trump, não sei se perto de não sei quem do Trump, fica: ‘Solta meu pai, solta meu pai. Ajuda o meu pai, ajuda meu pai’. Coisa de moleque irresponsável, que na hora de falar m... na internet ele não tem responsabilidade", disparou.

Nesta quinta-feira, Lula anunciou medidas interministeriais nas áreas de educação, igualdade racial, direitos humanos e povos indígenas. A cerimônia ocorreu no município de Minas Novas (MG), no Vale do Jequitinhonha.