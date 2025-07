Lula não disse que pretende ampliar atual mandato como presidente

Publicações nas redes sociais enganam ao insinuar que o presidente Lula (PT) declarou que pretende estender seu atual mandato.

As peças desinformativas distorcem um discurso verdadeiro de Lula, no qual o presidente critica o avanço da extrema direita e diz que manter a democracia "requer mais do que eleições a cada quatro ou cinco anos".

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

A postagem traz uma foto de Lula durante seu discurso no encontro "Democracias Sempre", realizado no Chile e com a participação de líderes de outros países latinos.

"Lula: Eleição a cada 04 anos não é o suficiente", diz o texto que acompanha a imagem do petista.

Na legenda é colocado ainda: "Lula quer extender (sic) seu mandato .... A liberdade não exercida é perdida. Organize-se localmente. Chame amigos, parentes, vizinhos. Vamos desmontar o mal que a esquerda criou para o Brasil."

Por que é distorcido

Lula não disse que pretende ampliar atual mandato. Uma busca reversa permitiu chegar ao conteúdo original, veiculado no dia 21 de julho. Em seu discurso, disponível na íntegra (aqui), Lula fala dos desafios enfrentados pela democracia atualmente: "A democracia liberal não foi capaz de responder aos anseios e necessidades contemporâneas. Cumprir o ritual eleitoral a cada quatro ou cinco anos não é mais suficiente. O sistema político e os partidos políticos caíram no descrédito. Por esta razão, conversamos sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo em face dos sucessivos ataques que vêm sofrendo" (aqui e abaixo, a partir de 12min48). Em momento algum ele sugere que estenderá seu atual mandato.

Secom condenou divulgação de "boatos falsos". Ao UOL Confere, a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência) disse que "repudia a divulgação de boatos falsos com objetivos políticos, que visam única e exclusivamente desinformar a população, atacar reputações, enfraquecer instituições e manipular a opinião pública". O órgão também informa que "não há nenhuma proposta voltada para prorrogação de mandato em discussão no governo federal".

Petista falou sobre "nova ofensiva antidemocrática". Sem citar o nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Lula criticou a "ofensiva antidemocrática internacional" e voltou a pregar a regulamentação das redes sociais, além de exigir "ações concretas e urgentes" (aqui).

Encontro reuniu líderes latinos no Chile. Além de Lula, a cúpula contou com as participações dos presidentes Gabriel Boric (Chile, anfitrião do evento), Yamandú Orsi (Uruguai), Gustavo Petro (Colômbia) e Pedro Sánchez (Espanha). Lula usou o evento para tentar articular uma resposta conjunta de governos democráticos contra os avanços da extrema direita (aqui).

Petista sinalizou que tentará reeleição em 2026. Embora não exista uma confirmação oficial, Lula já indicou que pode se lançar como candidato para um novo mandato em 2026: "Eu não quero nervosismo porque eu só tenho um ano e meio de mandato e tem gente que pensa que o governo já acabou, tem gente que já está pensando em eleição. Eles não sabem o que eu estou pensando. Então, se preparem, porque, se tudo estiver como eu estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito quatro vezes pelo Brasil" (aqui). A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, afirmou que o marido tentará a reeleição "se estiver bem de saúde" (aqui).

Viralização. Um post no Facebook tinha mil reações e 1.200 comentários até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos.

