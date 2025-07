Pai de santo mata jovem e bebê para traição não ser descoberta, diz polícia

Do UOL, em São Paulo

Um pai de santo foi preso em Esteio (RS) por suspeita de matar uma jovem de 18 anos, o filho que ele teve com ela e um adolescente que era amigo da vítima.

O que aconteceu

Crime começou a ser investigado após desaparecimento da jovem e do bebê. Uma tia de Kauany Martins Kosmalski procurou a polícia na manhã da terça informando que não via a garota desde o domingo. Diligências levaram a polícia até a casa do pai de santo Jocemar Antunes de Almeida, 45.

Durante interrogatório, a polícia afirma que Jocemar confessou o crime e apontou o local onde o corpo da vítima estava. Ele disse aos investigadores que matou a jovem e o amigo dela e que contou com a ajuda de dois adolescentes para esconder os corpos. As vítimas eram frequentadoras da casa religiosa onde atuava.

Kauany foi encontrada morta junto ao filho Miguel, de dois meses Imagem: Reprodução de redes sociais

No local indicado pelo religioso, os corpos de Kauany, do amigo dela, Ariel Silva, e do bebê de dois meses, identificado como Miguel, foram encontrados. Eles estavam em um buraco na beira de um rio, coberto com galhos e pedaços de madeira, segundo a Polícia Civil.

Líder religioso teria matado jovem porque ela ameaçou contar sobre o filho que eles tinham à esposa. Ele também temia que a revelação o fizesse perder o cargo de líder religioso, segundo a delegada Marcela Smolenaars.

Polícia ainda não sabe como bebê foi morto. O homem não confessou o assassinato da criança e um exame pericial vai identificar se o bebê foi morto ou jogado com vida no local onde os outros corpos foram despejados.

Esposa do líder religioso se entregou após ter a casa incendiada. A princípio, a mulher era tratada apenas como testemunha do crime, mas ela se apresentou à delegacia afirmando que ajudou o marido a matar a jovem e que temia pela própria vida, já que a casa onde ela e o marido moravam foi incendiada após a repercussão do caso.

O homem está preso por um feminicídio e dois homicídios qualificados. A polícia também aponta que ele cometeu outro crime ao se relacionar com a jovem, usando da sua influência religiosa para cometer um abuso sexual contra uma menor de idade.

Estamos tratando como feminicídio triplamente majorado, porque foi na presença do filho, por meio cruel, com traição da confiança e em emboscada e para assegurar a impunidade de outro crime, que seria violação sexual mediante fraude que o pai de santo cometeu contra a Kauany, uma vez que ela era menor e foi induzida em razão da religião a ter relações com ele. Inclusive, o Miguel era fruto desta relação.

Marcela Smolenaars, delegada da PCRS

Defesa. O UOL buscou a Defensoria Pública, que representou Jocemar durante audiência de custódia, mas não recebeu retorno até o momento. O TJRS também foi procurado para saber se há novo advogado habilitado para fazer a defesa do líder religioso. O espaço será atualizado se houver posicionamento.