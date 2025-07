Primeiro Kindle com tela colorida chega hoje ao Brasil; saiba como ele é

A Amazon lançou hoje (24) no Brasil o Kindle Colorsoft, seu primeiro leitor de livros digitais com tela colorida. Ele já está à venda, à pronta entrega, a partir de R$ 1.499 (quem puder comprar à vista tem 10% de desconto e vai pagar R$ 1.349,10).

Após 17 anos em preto e branco, os fãs de Kindle ganham uma opção interessante para ler histórias em quadrinhos, guias de viagem, livros infantis e outros conteúdos ilustrados.

Modelos

São duas versões:

Kindle Colorsoft (16 GB, preto)

Kindle Colorsoft Signature Edition (32 GB, preto metálico)

O modelo mais simples, de 16 GB, é uma estreia mundial; já o Signature foi lançado nos Estados Unidos em outubro do ano passado.

Os dois usam a mesma tela; a diferença, além do espaço de armazenamento e da cor, é que a versão mais cara tem controle de brilho automático e carregamento sem fio.

Quem comprar um deles ganha três meses de Amazon Music e Audible e dois meses de Kindle Unlimited.

Kindle Colorsoft, modelo mais básico com tela colorida Imagem: Marcella Duarte\UOL

Primeiras impressões do Kindle Colorsoft

Experimentamos a novidade em primeira mão antes do lançamento, e contamos a seguir alguns dos destaques. Em breve, traremos um review completo.

Parece papel. O Kindle Colorsoft se assemelha ao Paperwhite, tanto no tamanho quanto na tecnologia do display, que simula uma folha de papel de maneira mais realista. Mas faz isso com cores. É um efeito bem bonito, quase como se a tela fosse pintada à mão. Dá para escolher entre dois estilos: padrão e vibrante, que deixa tudo um pouco mais colorido.

Criar esta tela foi um grande desafio técnico, que levou anos de desenvolvimento. Ela usa um sistema de iluminação e um display totalmente novos, com painel traseiro de óxido (que também foi incorporado ao Kindle Paperwhite, sem as cores).

Essa tecnologia gera uma voltagem maior, que permite viradas de página mais rápidas e também aumenta o contraste das imagens, sem impactar a bateria. Kevin Keith, vice-presidente de Dispositivos da Amazon

Tela do Kindle Colorsoft Imagem: Marcella Duarte/UOL

Não cansa os olhos. O produto não usa um display LED de alta resolução, como o de um celular ou tablet. Com a tecnologia de e-ink (tinta digital), as cores são mais discretas, com aspecto fosco —e isso não é uma crítica, pois a ideia é seguir com uma experiência o mais similar possível a de um livro físico, suave para os olhos e sem emitir luz azul ou em excesso.

Tela antirreflexo. Bem matte, dá para ler tranquilamente sob a luz direta do sol, por exemplo, no parque ou na praia.

Experiência mais rica. Apesar de não mudar a aparência das páginas comuns de livros, que, em geral, são preto e branco, é bem interessante para quem consome conteúdos com muitas fotos e ilustrações, como histórias em quadrinhos, mangás, guias de viagem, livros infantis e de receitas. Admito que até olhar a miniatura das capas dos livros na nossa biblioteca fica mais legal quando estão coloridas.

Grifar a cores. Dá para colocar destaques diferentes no que estamos lendo (amarelo, laranja, azul ou rosa, como faríamos com um marca-textos) e fazer buscas por essas cores.

Bateria de longa duração. Segundo a empresa, dura até oito semanas, considerando 30 minutos de leitura por dia com 13% de brilho.

Resistente à água. Os dois modelos têm proteção IPX8, o que significa que pode ser usado à beira da piscina e em outros ambientes úmidos e resiste a quedas acidentais na água.

Imagem: Marcella Duarte\UOL

Quem pode gostar?

Seja pelas cores ou pelo preço, o Colorsoft é um modelo pensado para iniciados no mundo Kindle.

Claro que também há o público que prefere ter o produto mais premium logo de cara e está disposto a pagar por isso. Vale a pena, especialmente, para quem lê muitas histórias em quadrinhos ou outros títulos com ilustrações ou fotos, que ganham vida com as cores.

Mesmo eu, que costumo ler mais livros comuns, gosto da ideia de ver as capas coloridas e poder grifar com cores diferentes.

Queremos melhorar a experiência e trazer novas possibilidades para quem já lê livros digitais. Eu, por exemplo, agora posso ler títulos infantis com minha filha, o que em preto e branco era inviável. Danielle Casotti, head de Dispositivos Amazon no Brasil

Outros modelos de Kindle

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.