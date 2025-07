Israel estuda resposta do Hamas a plano de cessar-fogo em Gaza enquanto combates continuam

Por Crispian Balmer e Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - Israel está analisando uma resposta revisada do Hamas a uma proposta de acordo de cessar-fogo e libertação de reféns, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na quinta-feira, enquanto os ataques aéreos e terrestres israelenses continuavam a atingir a Faixa de Gaza.

O Hamas confirmou que entregou uma nova proposta, mas não revelou seu conteúdo. Uma versão anterior, apresentada no final da terça-feira, foi rejeitada pelos mediadores por ser considerada insuficiente e nem sequer foi transmitida a Israel, disseram fontes familiarizadas com a situação.

Os dois lados estão enfrentando uma enorme pressão interna e externa para chegar a um acordo, no momento em que as condições humanitárias dentro de Gaza estão se deteriorando drasticamente em meio à fome aguda e generalizada no enclave palestino, o que tem chocado o mundo.

De acordo com a mídia local, uma autoridade de alto escalão israelense disse que o novo texto era algo com o qual Israel poderia trabalhar. No entanto, o Canal 12 de Israel informou que um acordo rápido não estava ao alcance, com lacunas remanescentes entre os dois lados, inclusive sobre para onde os militares israelenses deveriam se retirar durante qualquer trégua.

Uma autoridade palestina próxima às negociações disse à Reuters que a última posição do Hamas foi "flexível, positiva e levou em consideração o sofrimento crescente em Gaza e a necessidade de acabar com a fome".

Dezenas de pessoas morreram de fome em Gaza nas últimas semanas, quando uma onda de fome se abateu sobre o enclave palestino, de acordo com as autoridades de saúde locais. A Organização Mundial da Saúde informou na quarta-feira que 21 crianças com menos de cinco anos de idade estão entre as que morreram de desnutrição até agora neste ano.

Israel, que cortou todos os suprimentos para Gaza desde o início de março e reabriu com novas restrições em maio, diz que está comprometido em permitir a entrada de ajuda, mas deve controlá-la para evitar que seja desviada por militantes.

Afirma que permitiu a entrada de alimentos suficientes para os 2,2 milhões de habitantes de Gaza durante a guerra e culpa as Nações Unidas pela lentidão na entrega; a ONU alega que está operando da forma mais eficaz possível sob as condições impostas por Israel.

ATAQUES AÉREOS

A guerra entre Israel e o Hamas já dura quase dois anos, desde que o Hamas matou cerca de 1.200 pessoas e fez 251 reféns no sul de Israel no ataque mais mortal da história do país.

Desde então, Israel matou quase 60.000 palestinos em Gaza, dizimou o Hamas como força militar, reduziu a maior parte do território a ruínas e forçou quase toda a população a fugir de suas casas várias vezes.

Na quinta-feira, as forças israelenses atingiram as cidades de Nuseirat, Deir Al-Balah e Bureij, na região central de Gaza.

Autoridades de saúde do Hospital Al-Awda disseram que três pessoas foram mortas em um ataque aéreo a uma casa em Nuseirat, outras três morreram em decorrência de bombardeios de tanques em Deir Al-Balah, e ataques aéreos separados em Bureij mataram um homem e uma mulher e feriram vários outros.

O hospital Nasser informou que três pessoas foram mortas por tiros israelenses enquanto buscavam ajuda no sul de Gaza, perto do chamado eixo Morag, entre Khan Younis e Rafah. Os militares israelenses disseram que militantes palestinos haviam disparado um projétil durante a noite de Khan Younis em direção a um local de distribuição de ajuda perto de Morag. Não ficou imediatamente claro se os incidentes estavam relacionados.