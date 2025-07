Irã estabelece condições para retomada de negociações nucleares com EUA

DUBAI (Reuters) - O Irã está pronto para retomar as negociações nucleares com os Estados Unidos, desde que alguns princípios sejam respeitados, disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, nesta quinta-feira, um dia antes de uma reunião com as potências europeias em Istambul.

O diplomata iraniano afirmou que as negociações podem ser retomadas desde que os direitos de Teerã sob o Tratado de Não Proliferação Nuclear sejam reconhecidos, que Washington construa confiança com Teerã e garanta que as negociações não levarão a uma nova ação militar contra o Irã.

(Reportagem da Redação de Dubai)