Implantação de energia solar na UE desacelera pela primeira vez em uma década

BRUXELAS/BERLIM (Reuters) - A expansão da energia solar na União Europeia está a caminho de sua primeira desaceleração anual em mais de uma década, mostraram dados do setor nesta quinta-feira, à medida que alguns governos reduzem os subsídios para painéis solares em telhados.

A tendência reflete a mudança de prioridades políticas na Europa, já que alguns países membros reduziram as medidas ecológicas ou o apoio à energia limpa de orçamentos sobrecarregados por gastos com defesa e indústrias locais.

A UE está no caminho certo para instalar 64,2 gigawatts de nova capacidade de energia solar em 2025, uma queda de 1,4% em relação aos 65,1 GW instalados no ano passado, informou a associação do setor SolarPower Europe.

"Há uma espécie de paralisia. Ainda há interesse, mas as pessoas não estão tomando decisões", disse Peter Knuth, diretor administrativo da empresa alemã de instalação de sistemas fotovoltaicos enerix.

As compras antecipadas em 2022 e 2023, juntamente com o aumento das taxas de juros e a incerteza econômica, contribuíram para a queda da demanda, e não para a queda dos preços da eletricidade, acrescentou Knuth.

A queda ano a ano marcaria a primeira vez desde 2015 que o crescimento do mercado solar da Europa desacelerou - prejudicando uma área de rápido progresso na mudança da Europa para a energia limpa. O crescimento da capacidade solar aumentou 51% em 2023, embora no ano passado o crescimento já tenha desacelerado para 3%.

No mês passado, a energia solar gerou 22% da eletricidade total da UE, tornando-se a maior fonte individual de geração de energia da UE naquele mês.

