Bruxo constrói igreja da pombagira no RS: 'Não cultuamos o diabo'

Bruxo Malagueta, 32, pai de santo do Rio Grande do Sul, fundou a chamada "Igreja da Pombagira", espaço religioso inspirado na quimbanda. Segundo ele, a igreja foi criada com o propósito de acolher mulheres vítimas de diferentes formas de violência, além de promover rituais e práticas ligados à entidade pombagira.

O que é a Igreja da Pomba Gira

Inaugurada em janeiro deste ano, a casa localizada em Porto Alegre ficou conhecida por abrigar uma estátua de pombagira com 9 metros de altura. Ao UOL, o bruxo Malagueta, cujo nome é Wilian Brito, explica que o termo "igreja" foi usado para mostrar que os frequentadores "não cultuam ao diabo" ou a "questões negativas". "As pessoas chamam de 'centro de macumba', e por aí vai. Mas uma casa de religião [em religiões como umbanda e candomblé, é o local em que rituais e cerimônias são realizados] não é um local de adoração ao diabo, e pode ser chamado de igreja porque é um local de acolhimento, onde as pessoas são protegidas e podem ir para colocar sua fé em prática", afirma.

A religião predominante é a quimbanda. De matriz africana, a quimbanda segue diversos rituais tradicionais, e uma das principais figuras cultuadas é, justamente, a pombagira, que representa a força feminina. "Quando nós falamos em pombagira, nós falamos da ancestralidade feminina, principalmente das mulheres empoderadas, que conquistaram seu espaço em meio à sociedade, mulheres à frente de seu tempo", diz o bruxo.

Referência nacional nas religiões de matriz africana, Porto Alegre abriga cerca de 65 mil terreiros. Apesar de a quimbanda ter semelhanças com a umbanda, há diferenças importantes entre as duas religiões.

Segundo Brito, a Igreja surgiu a partir da junção entre a espiritualidade e o desejo de oferecer um espaço de proteção às mulheres. "A Igreja da Pomba Gira não deixa de ser um terreiro", explica. No entanto, a casa tem uma finalidade mais específica, já que é direcionada ao público feminino.

Essa ideia [de fundar a Igreja] foi do mundo espiritual. Os espíritos pediram para que essa obra fosse levantada Bruxo Malagueta

Apesar de se dirigir a um nicho particular, o bruxo afirma que não há proibição a homens que queiram frequentar o local. "Não é uma igreja feminista, nem que tenha preconceito com homens, ou com pessoas de qualquer gênero que seja", diz. "A única restrição é o machismo, não pode entrar em hipótese alguma na igreja".

Atualmente, a casa tem os próprios fiéis. Além das pessoas que participam da organização e da "questão da espiritualidade dentro da Igreja", o bruxo descreve a importância dos apoiadores —ou membros da casa. "[Os membros] acertam uma mensalidade, para que a gente consiga colocar um profissional para tomar conta, para cuidar do espaço", explica Brito.

Segundo o Malagueta, até o momento, o projeto da igreja já ultrapassou os R$ 500 mil. As melhorias seguem em andamento, e Brito afirma que cabanas serão construídas no local para acolher os frequentadores. "Os valores são bem exorbitantes por ser um sítio, e a infraestrutura é mais complicada. Por exemplo, para fazer o fechamento do terreno, tem empresa cobrando R$ 120 mil", diz. "São gastos que a gente não imaginava, mas, quando é feito com amor e carinho, em prol da espiritualidade, a gente faz".

Altar da Igreja da Pomba Gira, em Porto Alegre Imagem: Arquivo pessoal

Além da Igreja da Pomba Gira, o bruxo também conduz a Casa da Pomba Gira, que será reinaugurada em Canoas (RS). "Ela já existia, já era nosso terreiro. Porém, na época das enchentes [entre abril e maio de 2024], foi um dos lugares mais devastados [...]. Acabamos perdendo tudo dentro do imóvel. Agora, nós estamos reformando e será mais uma unidade da Igreja da Pomba Gira".

Brito conta que tem a intenção de expandir a ideia para outros locais. "Temos interesse, sim, em abrir o espaço em outros lugares, ou pelo menos colocar essa nomenclatura em outras casas de religião, para que as pessoas possam começar a respeitar as casas de religião como existe o mesmo respeito com a igreja", explica.

Preconceito é presente no cotidiano da igreja

O religioso afirma que seu trabalho enfrenta diferentes formas de repúdio. Brito conta que sofre intolerância religiosa de fiéis de outras religiões e até mesmo de pessoas que seguem a mesma religião que ele. "Infelizmente, isso acontece muito", explica. Os "ataques", segundo ele, não acontecem somente no ambiente digital, e ele conta que já foi abordado pessoalmente.

Eu estava caminhando na rua e um pastor veio colocar a mão na minha cabeça, orar e, segundo ele, tirar o espírito, o demônio da pombagira de dentro de mim

O episódio foi publicado nas redes sociais e chegou a quase cinco milhões de visualizações, segundo o bruxo. No entanto, o TikTok baniu a postagem. "Disseram que eu estava praticando intolerância religiosa. Os evangélicos, pessoas de outras religiões, denunciaram o vídeo para que ele caísse".

De acordo com Brito, as reações do público fazem com que suas publicações sejam excluídas com frequência. "Em diversas redes sociais eu acabo perdendo [o perfil] porque as próprias plataformas banem a minha conta", conta.

Igreja oferece atendimento a mulheres, mas não tem procura

Uma das frentes da Igreja da Pomba Gira é acolher mulheres vítimas de agressão. O serviço é voltado para quem sofreu diferentes tipos de abuso, não somente físico. "Principalmente o [abuso] psicológico, que as pessoas acabam entendendo que não é algo grave, mas é", explica.

Segundo o religioso, diversos profissionais procuraram a casa para oferecerem seus serviços, como psicólogos, advogados e assistentes sociais. No entanto, até o momento, não houve procura presencial por atendimento.

Foi uma questão que me chocou muito. Eu esperava que as pessoas viessem de todos os lados, procurando ajuda, pedindo apoio. Não foi isso que aconteceu. A gente não sabe se é uma questão de preconceito.

A busca por apoio aconteceu somente à distância. "Nós tivemos pessoas de longe, de outros estados, entrando em contato. [Nesses casos] Nós vamos encaminhando dentro do contexto [de cada mulher]. Incentivamos a ir à Delegacia da Mulher, registrar o boletim de ocorrência", relata Brito.

Mesmo sem a demanda, Brito garante que os profissionais estão à disposição de eventuais interessadas. "[A equipe] está em um grupo nas redes sociais, no WhatsApp, justamente para quando nós iniciarmos esse acolhimento físico [presencial] essas pessoas possam atuar dentro das suas áreas", diz.